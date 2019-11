Ingrid Jansen: "Politici in de Tweede Kamer wisten van juridische hiaten in PAS"

Als kind reed ze op haar rode fietsje tussen de varkens door die toen nog aan de riem in de stal lagen. In Breda, waar haar ouders nog altijd een varkensboerderij hebben.

"Gelukkig hebben de dieren nu veel meer ruimte." vertelt de 35-jarige Ingrid Jansen. "Ik ben ooit in Brazilië geweest en daar snappen boeren de discussies die hier gevoerd worden echt niet. Daar zitten de kippen nog in kleine hokjes, daar is een hele andere perceptie. Ze willen gewoon de monden voeden."

Varkenspest kantelpunt

Volgens Jansen is de uitbraak van de klassieke varkenspest in 1997 een kantelpunt geweest in de veehouderij. "Ik was toen dertien jaar en ons bedrijf werd als "verdacht" op de lijst gezet vanwege varkenspest. Dat deed ontzettend veel met ons gezin."

"We kregen een vervoersverbod, waardoor ruimtegebrek ontstond, want er werden wel gewoon biggen geboren. En uiteindelijk betekende het dat de biggen geëuthanaseerd moesten worden. Dat was heel emotioneel." Volgens Jansen is dat het moment in de Nederlandse geschiedenis geweest dat mensen anders naar de veehouderij zijn gaan kijken.

Politiek

Jansen vond het belangrijk om voor de boeren op te komen. "Het werd mijn doel om de positie van de varkenshouder te versterken." Ze was nog maar 15 jaar oud en zat al in de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. Ze studeerde bestuurskunde en zette zich daarna in de Tweede Kamer in als beleidsmedewerker van de VVD voor de boeren.

PAS- vergunning

"Ik heb van 2011 tot 2014 de discussies over de PAS meegemaakt en ook de wetsvoorstellen doorgenomen, maar het was echt de intentie om een goede balans te vinden tussen economie en ecologie." Ook wist zij van de juridische kanttekeningen die er waren. "Er werd wel gesproken over waar de juridische hiaten zaten en daar is ook rekening mee gehouden." Volgens haar was het een manier om de economie weer te laten groeien. "Ik heb nooit getwijfeld aan de integriteit van de politici."

NVV en POV

Ze werd door de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders gevraagd om voorzitter te worden. "Daar heb ik wel lang over getwijfeld, want het is een heftige wereld waar veel individualiteit heerst." Ze zag al snel dat er samenwerking moest ontstaan tussen de LTO-varkenshouders en de NVV. "We hebben daarmee de POV, het collectief voor varkensboeren opgezet."

Veehouderij toekomst

Volgens Jansen moet de huidige politiek echte keuzes maken. "Je kunt niet aan de ene kant hele strenge regels voor de boeren maken en daarnaast handelsakkoorden afsluiten waardoor goedkopere producten hier op de markt komen."

Stimuland

Inmiddels is Jansen directeur van Stimuland. "Ik ben nou eenmaal van de samenwerking. Bij Stimuland ontwikkelen we projecten voor boeren die door het Rijk betaald worden." Het is een plek waar minder strijd is en dat rustigere vaarwater bevalt Jansen goed. "We helpen boeren echt, bijvoorbeeld door middel van erfcoachen."

Meepraten

