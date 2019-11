Zwolle doet proef met vuurwerkvrije zones

Burgemeester Snijders, verantwoordelijk voor orde en veiligheid, verwacht veel van de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije straten. "We hebben een website waar mensen zich aan kunnen melden zodat we een hoop ervaring kunnen opdoen. We hopen dat mensen op z'n minst het gesprek met hun buren aan gaan."

Handhaving

In vrijwillig vuurwerkvrije straten is geen vuurwerkverbod van kracht. Op handhaving door de politie hoeven bewoners van aangemelde straten dan ook niet te rekenen, zegt de Burgemeester: "Dit is iets wat straten zelf organiseren. Wij gaan niet achter een boompje zitten kijken of mensen zich daar dan ook echt aan houden."

Verplicht

Er zullen ook plekken worden aangewezen die 'verplicht' vuurwerkvrij moeten blijven. Te denken valt aan scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen maar ook fietstunnels. "Daar zal wel op worden toegezien en zal de politie ook ingrijpen als er toch vuurwerk wordt afgestoken", waarschuwt Snijders.

Vuurwerkblij

De VVD stemde in met de proeven, maar bedacht ook een ludieke tegenactie. De partij start een meldpunt voor 'vuurwerkblije wijken'. Fractievoorzitter Thom van Campen ligt de actie toe "Overlast van vuurwerk komt vaak van mensen die zich niet aan de regels houden. Het moet niet zo zijn dat de goede onder de kwade gaan leiden. Een veel fracties in de raad dreigen wel in die richting te gaan."

Daarmee doelt de VVD-er op coalitie-genoot GroenLinks. Raadslid Simone Boshove verklaarde de proeven te zien als "een eerste stap in de goede richting voor een veilige jaarwisseling voor mens en dier" en "een opmaat voor een vuurwerkvrije gemeente Zwolle."

Voorbarig

Burgemeester Snijders vindt dat te voorbarig. "Als het geluid van vuurwerkvrije straten uit alle wijken zal komen, dan zou dat kunnen. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet."

De vuurwerkvrije zones worden na de jaarwisseling geëvalueerd, waarna mogelijk nieuwe vuurwerkregels volgen. "Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen die we dit jaar op doen".

Via bureau Halt gaat de gemeente ook kinderen in groep 7 en 8 van basisscholen in Zwolle voorlichting geven over vuurwerk.