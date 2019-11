Raadsfracties in Hengelo willen maximum snelheid op A1 terug naar 100 km/u

GroenLinks, ChristenUnie en D66 in Hengelo willen dat de maximum snelheid op de A1 tussen knooppunt Azelo en de Vliegveldstraat (locatie Frans op den Bult) wordt teruggebracht naar 100 kilometer per uur.

Daartoe wordt vanavond een motie ingebracht in de gemeenteraad. Bij voldoende steun van andere raadsfracties krijgen burgemeester en wethouders de opdracht om de snelheidsbeperking voor dit traject van de A1 onder de aandacht te brengen bij minister Van Nieuwenhuizen.

Reden voor het aanhouden van een lagere snelheid op de snelweg die dwars door Hengelo gaat is een vermindering van de stikstofuitstoot. Nu nog is de maximum snelheid op dit deel van de A1 120 kilometer per uur en deels 130 kilometer per uur.

Stikstofbeleid

Het Rijk heeft onder meer provincie Overijssel gevraagd aan te geven welke snelwegen in aanmerking komen voor een snelheidsbeperking in het kader van het stikstofbeleid. GroenLinks Hengelo heeft het initiatief genomen het deel van de A1 op grondgebied van Hengelo op die lijst te krijgen.

GL-fractievoorzitter Jan Evers laat weten dat de motie niet voortkomt uit de behoefte om een politiek correcte bijdrage te leveren aan de stikstofdiscussie. "Maar we zien in het voornemen van de overheid om de maximum snelheid op snelwegtrajecten te verlagen wel het moment om opnieuw in actie te komen. Ook in 2014 dienden wij al een motie in voor het invoeren van een 100 kilometer-zone op het deel van de A1 dat door Hengelo voert."

Zorgen over fijnstof in bewoonde gebieden

Vijf jaar geleden maakte GroenLinks zich zorgen over de uitstoot van fijnstoffen op de snelweg. "Het traject van Azelo naar de Vliegveldstraat loopt door bebouwing met aan beide zijden een grote bewonersconcentratie. Het is in Nederland, maar ook in Europa, heel gebruikelijk dat er in een dergelijke situaties niet harder wordt gereden dan 100 km/u. Daar zijn goede redenen voor. Naast een vermindering van de uitstoot van fijnstoffen, betekent het ook een vermindering van lawaai en een hogere veiligheid voor het in- en uitvoegend verkeer. Hengelo heeft zelfs te maken met liefst vier op- en afritten binnen een afstand van 10 kilometer", staat er in de motie van 2014 te lezen.

Volgens Evers zijn de dringende redenen om de verkeerssnelheid op de A1 omlaag te brengen onveranderd gebleven en dwingen de stikstofregels meer dan ooit tot snelheidsbeperkingen, in ieder geval dus ter hoogte van Hengelo.