Steenwijkerland maakt begroting rond met hogere belastingen voor burgers en toeristen

In 2018 sprak de gemeenteraad nog af dat de lasten voor burgers niet meer mochten stijgen dan de inflatie, zo'n 1,5 procent. Dat moet financieel wethouder Marcel Scheringa nu loslaten. De verhoging is straks gemiddeld 4,6 procent: "We willen niet verder snijden in voorzieningen. Voor mensen die de belastingen écht niet kunnen opbrengen, is nu al een goed vangnet en dat blijft."

Niet verder bezuinigen

In 2018 is al een pakket bezuinigingsmaatregelen afgesproken. Zo wordt onderhoud aan wegen en groen al over een langere periode uitgespreid. Nog meer bezuinigen vindt Steenwijkerland niet verantwoord en dus moeten de inkomsten omhoog.

De PvdA heeft veel moeite met de lastenverzwaring voor de burgers, maar snijden in voorzieningen is een nog groter kwaad. Daarom gaat de partij akkoord, zegt Steven Bunt van de PvdA. "De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor minima is goed geregeld, dat is voor ons reden om, met frisse tegenzin, toch in te stemmen."

"Kiezersbedrog"

Toch zien onder mee D66 en CDA niks in de lastenverhoging. "Kiezersbedrog", zegt Jan Vredenburg van het CDA. "Het zit niet in het DNA van het CDA om een begroting weg te stemmen, maar nu doen we het toch. De inwoner op één is het motto, maar dit is de inwoner als melkkoe."

De gemeente moet de begroting aanpassen omdat met de Miljoenennota de gelden die vanuit het Rijk naar de gemeente gaan, ook veranderen. Voor Jeugdzorg is extra geld beschikbaar gesteld, maar voor andere posten komt juist minder geld binnen. Vasthouden aan toezeggingen van vorig jaar is daardoor niet mogelijk, zegt het college.

'Beter scheiden'

De verhoging van de afvalstoffenheffing levert veel discussie op in de gemeenteraad. De ChristenUnie denkt dat burgers nu worden gestraft voor het scheiden van afval. Maar wethouder Tiny Bijl ziet dat anders, "Je betaalt wel iets meer voor het restafval, maar papier en plastic worden gratis opgehaald. Het is dus ook een stimulans om beter te scheiden zodat je minder vaak grijs afval hoeft aan te bieden."

Toerist betaalt mee

De gemeente investeert flink in het aantrekkelijk maken en houden van het gebied voor toeristen. Die mogen daar best aan meebetalen, daar zijn alle partijen het wel over eens. Op welke manier de toerist extra geld in het laatje moet gaan brengen, is nog onduidelijk.

Dat kan bijvoorbeeld door de toeristenbelasting te verhogen, maar daarmee blijven de dagjesmensen buiten schot. Dat is wel het grootste deel. Die bereik je wel met bijvoorbeeld een tax op huurbootjes of een extra belasting voor horeca-ondernemers. Het college belooft voor volgende zomer in overleg met toeristische sector met een duidelijk plan te komen.