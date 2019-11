Nationaal Schoolontbijt in Lierderholthuis; bruine bolletjes met de burgemeester

Op vele tientallen scholen in Overijssel staat deze week het ontbijt klaar voor kinderen en leraren. In de week van het Nationaal Schoolontbijt aten burgemeester en wethouders van Raalte vanochtend een broodje mee op basisschool Sint Nicolaas in Lierderholthuis.

Bruine bolletjes wel te verstaan, want het Nationaal Schoolontbijt moet vooral ook gezond zijn. Directeur Marja Tijs van de Sint Nicolaas: "Behalve dat het ontbijt heel belangrijk is, willen we de kinderen ook de kennis meegeven over goede en gezonde producten."

Gezonde school

Daarom wordt er dinsdagochtend in Lierderholthuis dus ook in crackers met komkommer gehapt. En niet in witte broodjes met jam bijvoorbeeld. Marja Tijs is enthousiast over het schoolontbijt. "We proberen een gezonde school te zijn en kinderen te wijzen op een gezond voedingspatroon. Maar we doen vooral ook mee omdat we het heel gezellig vinden."

Gezellig vindt ook burgemeester Dadema van de gemeente Raalte het aan tafel met leerlingen van de Sint Nicolaasschool. "We gaan al jarenlang met het college van B en W op bezoek bij scholen in de gemeente die meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Je ziet toch nog steeds dat er kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Maar goed ontbijten is erg belangrijk, bijvoorbeeld voor de concentratie. Ook voor een burgemeester."