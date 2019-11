Stikstofcrisis of niet: Gedeputeerde Staten gaat vol voor verbreding N35 en spoor

In 2010 zei toenmalig minister Camiel Eurlings dat uiterlijk 2013 de schop de grond in zou gaan om van de N35 een volwaardige snelweg te maken. Het is inmiddels bijna 2020, maar de N35 is nog bij lange na niet een volledige snelweg. Toch laat het provinciebestuur de moed niet zakken en vraagt ondernemers met goede argumenten te komen die ze kunnen gebruiken in de lobby richting politiek Den Haag en Brussel.

Toenmalig in minister Camiel Eurlings in 2010:

Op industrieterrein 't Lochter in Nijverdal heette ondernemer Joop van Keulen het voltallige college welkom. Het was natuurlijk een tegenvaller dat de nieuwe N35 tussen Wierden en Nijverdal voorlopig even 'on hold' staat vanwege de stikstofproblematiek, maar toch blijft Gedeputeerde Staten positief.

Dodenweg

"Dat uitstel is natuurlijk wel balen en dat geldt voor alle bouwprojecten in Nederland", zegt gedeputeerde Bert Boerman. "Maar we blijven werken aan de marsroute die wij met elkaar hebben uitgestippeld om de N35 te verbreden. Zodra de seinen op groen staan, staan we in de startblokken."

De ondernemers is gevraagd om argumenten aan het college van Gedeputeerde Staten mee te geven om de lobby richting Den Haag en Brussel sterker te maken. Peter Korpershoek, directeur van transportbedrijf Tielbeke in Zwolle is duidelijk. "Onlangs is een chauffeur van ons betrokken geweest bij een dodelijk ongeluk op de N35. De weg heeft in de media al de bijnaam 'dodenweg'. Ik vraag mij af; hoe lang kan dit nog doorgaan?"

Corridor

Het andere argument dat van de ondernemers komt, is om de N35 niet als een weg van alleen de provincie Overijssel te zien. "Denk groter. De N35 past in grotere plannen. Het is een internationale corridor richting Duitsland en het westen van Nederland", zegt Peter Korpershoek. "Laat die grote dingen zien."

De meeste argumenten kent Gedeputeerde Boerman al wel. "In samenhang geeft dat wel nieuwe inzichten. Als je de N35 in groter perspectief zet bijvoorbeeld, zoals een schakel in de verbinding tussen Amsterdam en Berlijn, dan zet dat zeker kracht bij."

Dubbel spoor

Behalve over de N35 ging het ook over de fietssnelweg F35. Daarom ging het gezelschap op de fiets over de F35 en vervolgens naar het station van Nijverdal om daar te praten over de spoorverbinding tussen Enschede en Zwolle. "Ook willen wij vol inzetten om het spoor te verdubbelen, zodat de capaciteit groter wordt en meer mensen met de trein kunnen reizen", zegt Boerman.