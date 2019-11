Wie zijn de rijksten uit Overijssel, volgens de Quote 500?

De rijken zijn in 2019 opnieuw rijker geworden. Dat blijkt uit de Quote 500, de jaarlijkse lijst met de 500 rijkste Nederlanders dat vandaag in de winkel te koop is. Samen zijn de rijksten goed voor een geschat vermogen van 180 miljard euro. Een stijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar. Hoe doen de rijken in Overijssel het?

De lijst wordt nog altijd aangevoerd door Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van bierbrouwer Freddy Heineken. Met een geschat vermogen van 14,2 miljard euro is ze veruit de rijkste Nederlander. De eerste Overijsselse vermelding vinden we op plek drie. De zussen Gerita en Inge Wessels van bouwbedrijf VolkerWessels/investeringsmaatschappij Reggeborgh uit Rijssen. Hun geschat vermogen: 3,6 miljard euro.

Miljardair

Jitse Groen, die als 21-jarige Enschedese student Thuisbezorgd.nl (Takeaway.com) oprichtte behoort ook tot de lijst miljardairs met een geschat vermogen van 1,3 miljard euro.

Gerard Sanderink uit Weerselo, oprichter van IT-bedrijf Centric, staat op plek 59. Sanderink is het afgelopen jaar veelvuldig in de rechtbank te vinden, onder meer om een conflict met zijn ex uit te vechten. Op zijn vermogen heeft dat volgens de berekeningen van Quote geen effect. Hij is goed voor 620 miljoen.

Zuivelhoeve

Andere Overijsselse vermeldingen zijn onder andere Albert ten Brinke uit Rijssen van de Ten Brinke Groep met een geschat vermogen van 500 miljoen. Nieuw in de lijst is Gerjhan Roerink (140 miljoen), de oprichter van de Zuivelhoeve en De Dessert Meesters in Twekkelo.