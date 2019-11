Lachgas in de ban in Enschede, maar werkt het verbod wel echt?

De VVD kwam afgelopen zomer met de motie nadat één van de raadsleden, Malkis Jajan, meeliep op een zaterdagavond met de politie in de binnenstad. "Toen bleek dat er een paar plekken waren waar overlast was van de lachgas-gebruikers. Toen kon de politie niets, maar nu kunnen ze er ook echt iets aan doen." Al eerder werd in andere Overijsselse gemeenten het gebruik van lachgas op evenementen verboden, nog niet eerder ging een gemeente zover als Enschede.

Verlamming

Mede-coalitiepartij D66 is één van de weinige partijen in de raadsfractie die tegen het verbod op lachgas is. Raadslid Iris Rutjes is duidelijk: "Er werd bij de politie maar eens in de maand een incident met lachgas vermeld. Het probleem met lachgas ligt juist binnenhuis." Ze verwijst naar de twee jonge twintigers die afgelopen zomer bij het MST binnenkwamen met verlammingsverschijnselen door lachgas. "Dat ging om gebruik van meer dan 100 ballonnetjes op een dag. Zoiets doe je niet snel in de horeca, maar wel binnenshuis."

En dat is juist waarom Rutjes niet achter het voorstel staat. "Je kunt nog steeds makkelijk een bedrijfje bellen om thuis een tank met lachgas en ballonnetje te laten bezorgen. En daar heb je geen zicht op het gebruik, terwijl het in de horeca in een gecontroleerde omgeving plaatsvindt, waar als het moet heel snel kan worden ingegrepen of bijvoorbeeld een ambulance kan worden gebeld."

Voorlichting

Ook stoort het Rutjes dat er niet budget vrijgemaakt wordt voor voorlichting over lachgas. "Iedereen boven de 18 zou zelf een keuze moeten kunnen maken over of ze wél of niet lachgas gebruiken, net zoals bij alcohol. Maar dan wel met alle informatie, want qua voorlichting kan er echt nog veel beter."

Lachgas wordt op steeds meer plekken verboden (Foto: iStock / Ian_Redding)

Lachgas wordt op steeds meer plekken verboden

Inmiddels zijn er meer gemeenten in Overijssel waar gekeken wordt naar het Enschedese voorbeeld, in bijvoorbeeld Twenterand en Hengelo wordt er gepraat over een mogelijk breder lachgasverbod.

Vier vragen over lachgas, beantwoord door Rob Meeuwsen van Tactus Verslavingszorg: Wat is lachgas? “Het is een narcosegas. Het werd voornamelijk gebruikt bij bevallingen. Vrouwen mochten het zichzelf toedienen. Zo konden ze hun eigen verdoving regelen. Er is wel een belangrijk verschil met het gas dat de jongeren gebruiken en het gas dat in ziekenhuizen wordt gebruikt. In ziekenhuizen voegen ze er zuurstof aan toe. Dat is een heel belangrijke toevoeging. Daarmee voorkom je zuurstoftekort bij een patiënt.” Is het gebruik van lachgas gevaarlijk? Er is een aantal gebruikers in het ziekenhuis beland met serieuze schade aan de zenuwen. Bij overmatig gebruik van lachgas krijg je schade aan je zenuwen, vaak als gevolg van een vitaminetekort. Dit is hetzelfde effect dat je ook bij langdurig alcoholmisbruik ziet. Gebruikers krijgen tintelde handen en mogelijk ook korsakov. Dat is ook een aandoening die veroorzaakt wordt door vitaminetekort.

Maakt het uit hoe je lachgas gebruikt? Gas rechtstreeks uit een capsule is bijvoorbeeld heel koud. Zó koud zelfs dat je longen kunnen bevriezen. Als je longen zijn bevroren doen ze het niet meer en krijg je zuurstof tekort. Dat kan hersenschade veroorzaken. Wie lachgas inademt via een ballon, loopt ook een risico op zuurstoftekort. Dat komt omdat de ballonnen voor honderd procent gevuld zijn met lachgas. Geen zuurstof dus. Als je dat maar lang genoeg doet, gaat het ook niet goed met je.

Zien mensen lachgas als drug? Lachgas heeft een heel onschuldig imago. Het is lachen om het te doen. Men doet er vrij luchtig over. Dat heeft als nadeel dat mensen gaan denken dat het inademen van gassen anders dan gewone lucht heel grappig is. Maar ons lichaam is gebouwd om bij het inademen zuurstof binnen te krijgen. Adem je wat anders in, dan kunnen dingen heel behoorlijk misgaan.