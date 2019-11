NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel groot onderhoud in Rossum

Dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) momenteel groot onderhoud uitvoert aan de injectieputten in Rossum, heeft niets te maken met lekkage van afvalwater. Dat zegt de het bedrijf in een reactie op de zorgen bij omwonenden en andere inwoners van Rossum en omstreken.

In Rossum en omgeving zijn toenemende zorgen over een mogelijke lekkage van de put waar chemisch vervuild afvalwater wordt geïnjecteerd in een leeg geproduceerd gasveld. Monteurs van de NAM zijn al enkele weken aan de Tramweg in Rossum aan het werk rond injectieput ROW7. De NAM heeft forse problemen met de injectie van afvalwater in Rossum.

Injectielokatie

Monteurs ter plaatse vertellen dat de injectieputten zijn aangetast door een bacterie. Volgens NAM-woordvoerder Dek is van een lekkage echter helemaal geen sprake. Er wordt tijdens dit onderhoud wel gemeten wat de wanddikte is van de bebuizing in de diepe ondergrond.

"Dan weten we wanneer de binnenbuis moet worden vervangen. Daarmee voorkom je lekkages", aldus Dek. Deze inspectie is volgens hem een verplicht jaarlijks onderdeel van de verleende vergunningen.

'Alsof aan een rietje wordt gezogen'

De NAM zoekt al tijden naar een antwoord op de vraag waarom het afvalwater zo snel weg loopt in de put. Omdat het water terecht komt op een diepte van zo'n drie kilometer, is een sterke pomp nodig om het water met voldoende druk naar beneden te krijgen. Maar sinds enige tijd lijkt die pomp niet meer nodig, het water loopt vanzelf naar beneden. "Het is alsof er beneden aan een rietje wordt gezogen", zo liet een NAM-medewerker eerder al weten. Eerder dit jaar leidde dat al tot werkzaamheden en extra onderzoek aan de Tramweg.

Ontmanteld

Sinds afgelopen week is de pomp helemaal ontmanteld. Alle afsluiters, regelkleppen, meetapparatuur, druk/temperatuur sensoren en buisstukken zijn gedemonteerd. Meerdere monteurs zijn op de locatie aan het werk, volgens de NAM voor groot onderhoud. De monteurs weten te vertellen dat een bacterie de problemen veroorzaakt. Met name rond de injectiepomp hebben die bacteriën schade toegebracht aan metalen leidingen, meters en andere apparatuur.

Sulfaat reducerende bacterie

Of het gaat om de sulfaat reducerende bacterie, dat is hen niet bekend. Die bacteriën is een beruchte tegenstander in de mijnbouw. Ze leven op sulfaten (zwavelzuren) die tot diep in de metalen buis zijn doorgedrongen en vreten daardoor kleine gaatjes in de ommanteling.

Winmaatschappijen hebben er op meerdere locaties last van en er wordt al langer gezocht naar een goede oplossing. De transportleiding van afvalwater vanaf Schoonebeek naar Noordoost-Twente is in 2016 lek geraakt door de bacterie en ook bij de injectieputten Tub7 en Tub10 is in 2015 naar alle waarschijnlijkheid lekkage ontstaan door de sulfaat reducerende bacterie. Of de grote lekkage van chemisch afvalwater in Emlichheim ook is ontstaan door de bacterie, is nog niet bekend. De Duitse oliewinner Wintershall DEA doet nog onderzoek naar de oorzaak.

Beschermende coating

Volgens de monteurs in Rossum heeft de NAM een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd die een coating gaat aanbrengen aan de binnenkant van apparatuur en leidingwerk. Die coating bestaat uit twee componenten die tegelijkertijd en met een kwast moeten worden aangebracht. Dat gebeurt in een tentje op de injectielocatie. De coating moet contact tussen het water met bacteriën en de metalen ommanteling voorkomen.

De NAM meldt dat een bouwkraan nodig is, omdat sommige onderdelen erg zwaar zijn. Volgens hen gebeurt alles volgens de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

'Veel werk'

Het aanbrengen van de coating is volgens de monteurs veel werk. Eerst zijn alle buizen en leidingen schoon gespoten met heet water. De bacteriën overleven niet bij een temperatuur van meer dan zestig graden. Als de bacteriën weg zijn, kan begonnen worden met de coating. Dat de bacterie daarna terug zal komen is zeker, maar dan moet de coating voor langere tijd voldoende bescherming bieden.

Ook andere putten behandelen

De NAM-monteurs verwachten dat de coating ook moet worden aangebracht bij de andere injectieputten in Rossum; ROW2, 4 en 5.

Mogelijk besluit de NAM ook de leidingen vanaf verdeelpunt Rossum-Centraal naar de putten toe, met de coating te bewerken. Want na de vernieuwde transportleiding vanaf Schoonebeek moet het afvalwater door veel oude metalen leidingen. Het is waarschijnlijk dat op meer plekken aantastingen zijn geconstateerd.

Volgens de officiële verklaring van de NAM zal Staatstoezicht op de Mijnen binnenkort de werkzaamheden op locatie inspecteren. Aan de injectieputten zelf wordt geen onderhoud verricht.