PVV vindt dat gedeputeerde Boerman te weinig doet voor aanpak N35 ondanks stikstofcrisis

De PVV heeft gedeputeerde Boerman schriftelijke vragen gesteld over het uitstel van de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wierden als gevolg van de stikstofcrisis. Volgens de partij gooit de gedeputeerde te snel de handdoek in de ring na het bericht over uitstel van minister Cora van Nieuwenhuizen.

De minister berichtte de Tweede Kamer gisteren over het uitstel omdat de werkzaamheden mogelijk te veel stikstof zouden doen neerslaan. Gedeputeerde Boerman reageerde daarop met "jammer, zat er aan te komen."

Verkeerde keelgat

Dat is de PVV in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de partij is de Overijsselse automobilist de dupe en doet Boerman te weinig om op te komen voor de regionale belangen. Statenlid Joeri Pool vraagt zich af of de gedeputeerde 'alsnog bereid is met de vuist op tafel te slaan' om tegen de vertraging van aanpak van de N35 op te treden.

Gedeputeerde Boerman zei gisteren in een reactie op het besluit van de minister dat hij wil dat er zo snel mogelijk met de N35 begonnen gaat worden. "Dit project staat met stip op één. De besluitvorming is rond, het werk kan in uitvoering worden genomen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren."

Forum voor Democratie

De PVV is niet de enige fractie die actie eist. Forum voor Democratie wil met spoed van de Gedeputeerde Staten weten wat zij gaan doen om de werkzaamheden aan de N35 alsnog op te pakken.