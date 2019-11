Invalide Gea strijdt voor haar driewieler en neemt advocaat in de arm

De invalide Gea heeft een advocaat in de arm genomen in de strijd om haar driewieler (Foto: RTV Oost/Teun van der Velden)

De invalide Gea Kooi (54) ligt al sinds augustus met de gemeente overhoop over haar driewieler. Gea heeft een oedeem aan haar voeten en is zodoende slecht ter been. Vandaar dat ze - onder meer voor bezoekjes aan de Voedselbank - is aangewezen op de driewieler.

Geen fietsenstalling

Nadat ze door haar ex-partner op straat was gezet, verhuisde Gea dit voorjaar vanuit Arnhem naar Hengelo. Zodat ze in de buurt van haar zoon kan wonen. Ze betrok vervolgens een kamer in de binnenstad, maar daar doet het cruciale probleem zich nu voor. Ze kan haar driewieler namelijk niet stallen: de fiets staat naast haar huis, in weer en wind.

De driewieler is nu nog van de gemeente Arnhem, waarvan Gea 'm in bruikleen kreeg. Ze heeft bij de gemeente Hengelo het verzoek ingediend om de driewieler over te nemen van Arnhem. Hengelo weigert dit echter, juist omdat er geen deugdelijke stalling is voor de fiets.

Verhuisd

Bij die afwijzing door de gemeente speelt mee dat Gea als mindervalide geheel uit zichzelf en op eigen gelegenheid woonruimte voor zichzelf heeft geregeld. Die kamer voldoet niet aan de eisen die Hengelo stelt aan woonruimte voor mindervaliden. "U komt niet in aanmerking voor een woonvoorziening wanneer blijkt dat u bent verhuisd naar een voor u ongeschikte woning", aldus de gemeente in de afwijzing.

Ook heeft ze gevraagd om haar huidige woonruimte aan te passen. Ze woont nu één hoog en het is telkens weer een hele toer voor haar om boven te komen. Omdat het echter om een gehuurde kamer gaat, zegt de gemeente de woonruimte niet bouwkundig aan te kunnen passen.

Advocaat in de arm

Gea heeft nu een advocaat in de arm genomen. Die heeft namens haar bezwaar aangetekend om te voorkomen dat Gea straks haar driewieler kwijtraakt. "Goed beargumenteerd", zegt advocaat Thijs Geerdink. "Ik heb bovendien gevraagd om een gesprek met de verantwoordelijk wethouder of eventueel een ambtenaar. Deze schrijnende situatie moet worden opgelost en volgens mij moet dat kunnen."

Gemeente erkent probleem

Volgens een woordvoerder heeft de gemeente Hengelo oog voor de pijnlijke situatie waarin Gea is beland. "Ze zit in een kamer, die feitelijk niet geschikt is voor iemand die deels gehandicapt is. Maar omdat ze nu een kamer heeft - buiten de gemeente om - is er geen urgentie meer. Wij erkennen het probleem, maar moeten op onze handen zitten. We hebben namelijk geen wettelijke middelen, zo werkt het nu eenmaal in dit land. Het woord is aan de woningcorporatie, maar die kampt ook met een wachtlijst."

Gea is intussen ten einde raad. Als ze straks haar driewieler moet inleveren, is de ramp volgens haar niet te overzien. "Dan kan ik straks nergens meer heen. Als ik de stad in wil, of naar mijn zoon, of de Voedselbank. Dan ben ik straks totaal overgeleverd aan anderen."