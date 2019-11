Door: Teun van der Velden & Hans Bellert

De ambulance komt aan het begin van de middag aan bij het regionale ziekenhuis dat aan de voet van de wereldberoemde Kilimanjaro ligt, de hoogste berg van Afrika. Het was spannend voor Arnold Krakers en Fons Verschoor, want in Afrika weet je nooit zeker waar je aan toe bent. Eerder deze week was hun beloofd dat de ambulance op vrijdag aan zou komen. Bij doorvragen werd het dinsdag.

Voormalige Twentse ambulance gaat nu levens in Tanzania redden (Foto: RTV Oost / Maaike Heethaar)

De ervaring leert dat afspraken in Afrika zelden worden nagekomen. Deze keer kwam onder het enorme lawaai van de sirene de ambulance toch aan, ongeveer op het voorspelde tijdstip. Fantastisch nieuws dus voor de Overijsselse delegatie en een aanwinst voor het ziekenhuis.



Maisloods

Terwijl voormalig ziekenhuisdirecteur Meindert Schmidt de jaarverslagen van het KCMC onderzoekt, gaan Fons en Arnold op pad naar de werkplaats waar met de meest eenvoudige hulpmiddelen rolstoelen in elkaar worden gelast, volledig handgemaakt. Elk van de twee medewerkers maakt er eentje per week.

Met architect Richard Brok, die ook de eerste tekeningen van het nieuwe hart-vaatcentrum heeft gemaakt, gaan ze kijken bij de loods even buiten het ziekenhuis. Nu nog wordt er maisolie geperst, maar de bedoeling is dat met hulp van Arnold en Fons hier een werkplaats komt die groter wordt, en voorzien van betere machines en gereedschappen.

Meidert wordt steeds enthousiaster

En terwijl Arnold en Fons samen met Richard zich een beeld vormen van de werkplaats blijft Meindert lezen. Hij lijkt steeds enthousiaster over de cijfers die hij tegenkomt in de jaarverslagen die hij leest. Hij wil deze week een ‘businesscase’ hebben van het nieuwe hart-vaatcentrum dat steeds dichterbij komt.



‘De keet van Fons’

Het oorspronkelijke idee voor het hart-vaatcentrum is ontstaan in ‘de keet van Fons’. Daar waren enkele jaren geleden Arnold en Fons in gesprek met Salah Said. Daar spraken ze af: "Dan bouwen we bij het KCMC in Moshi toch een hartkliniek met een flink koppel Nederlandse bouwvakkers”.

Voormalige Twentse ambulance gaat nu levens in Tanzania redden (Foto: RTV Oost / Maaike Heethaar)

Door de tijd heen is het plan aangepast en zijn er veel bezoeken geweest, medische en technische materialen gegeven en contacten ontstaan. En nu lijkt de start van de bouw dichterbij dan ooit. Zo dichtbij dat komende maandag de eerste steen wordt gelegd in een nu nog braakliggend terrein achter de laatste nieuwbouw van het ziekenhuis.

'Hart voor Tanzania’

Wat nodig blijft is het voortdurende enthousiasme van voormalig cardioloog Salah Said, de man die voorop blijft staan bij het realiseren van het plan. En natuurlijk is de inzet van Overijsselaars nodig voor de hart-vaat kliniek, wie er meer over wil weten kan terecht op bij ‘Hart voor Tanzania’, op de site van RTV Oost.

rtvoost-menu-hartvoortanzania-2-evenementen