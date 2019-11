Onderwijsstaking: dit gebeurt er (onder meer) in Overijssel

Veel scholen in Overijssel blijven vandaag dicht vanwege de onderwijsstaking. Ondanks de toegezegde eenmalige extra bijdrage van 460 miljoen euro leggen leerkrachten toch het werk neer om structurele verbeteringen in het onderwijs te forceren. Veel scholieren hebben daardoor een vrije dag vandaag en anderen voeren een eigen actie voor het onderwijs.

In Nieuwleusen staken niet alle basisscholen. Zo gaan leerlingen van De Zaaier en De Wegwijzer in een lawaaioptocht door het dorp om aandacht te vragen voor het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. In een stoet met een protestlied, spandoeken en borden met de tekst hoe belangrijk een goede juf of meester is en volop herrie makend lopen de leerlingen door het dorp.

Hetty Ruitenberg, directrice van De Zaaier, legt uit waarom. "De toezegging van de miljoenen is een doekje voor het bloeden, wij willen een structurele oplossing. Staken dat hebben we als team gezegd doen wij niet, maar op deze manier schenken we toch aandacht aan de noodzaak van goed personeel in het onderwijs."

Verschillende actievormen

Onder meer op het Twents Carmel College in Oldenzaal wordt gestaakt, maar er zijn ook andere actievormen. In Zwolle gaan twee scholen, de Ridder Jorisschool en de Michaëlschool samenwerken zodat beide scholen elk een dag dicht zijn en de andere dag een dubbele bezetting hebben. Op andere scholen in Zwolle en Enschede wordt een uur gestaakt.

Alternatieven voor de reguliere lessen

Op verschillende plekken in Overijssel zijn alternatieven gevonden voor het reguliere onderwijs tijdens de staking. In Markelo gaan ouders voor de klas staan, in Raalte wordt gezwommen in plaats van les gegeven of naar de bioscoop gegaan. Dat gebeurt ook in Enschede.

Bioscoop Movie Unlimited in Almelo heeft extra middagvoorstellingen, het Oyfo Techniekmuseum in Hengelo houdt een extra doe-middag, in Hardenberg worden huifkartochten gehouden en sportcentrum De Scheg in Deventer heeft een speciale scholierenactie.