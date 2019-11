Populaire band The Euros beleeft hachelijke momenten tijdens rellen in Hong Kong: 'Leek wel oorlogsgebied'

David, Peter en Michiel van The Euros, die in Hong Kong in hachelijke situaties belandden (Foto: RTV OOST)

Ze zijn wel wat gewend, de muzikanten van de populaire Twentse band The Euros. Zo hebben ze ooit al eens opgetreden in Uruzgan. Maar wat ze afgelopen weekeinde tijdens heftige rellen in Hong Kong meemaakten, tart iedere beschrijving. Het contrast kan ook haast niet groter: overdag wanen ze zich in oorlogsgebied, 's avonds spelen ze 'gewoon' weer de sterren van de hemel. The show must go on...

Vanzelfsprekend hadden ze er wel wat van meegekregen, dat Hong Kong al sinds enkele maanden het strijdtoneel vormt van hevige onlusten. Protesten tegen een omstreden wet, die het mogelijk maakt dat ingezetenen aan China kunnen worden uitgeleverd, monden steevast uit in wapengekletter.

Vooraf hadden ze daarom hun huiswerk gedaan. "We hadden uitgebreid geïnformeerd of het wel verantwoord was", zegt drummer Michiel Bütterhoff, die samen met de broers David (gitaar) en Peter (toetsen) de band The Euros vormt. "Maar zolang er geen negatief reisadvies lag, was er in principe weinig aan de hand."

Relaxed

En ook aangekomen in Hong Kong was het leven aanvankelijk heerlijk relaxed. De muzikanten, afkomstig uit Enschede en Losser, waren eind vorige week afgereisd om zaterdagavond een optreden te verzorgen voor Nederlandse expats. "In de Royal Yaught Club, een van de meest exclusieve tenten in de stad. Met een fantastisch uitzicht over de skyline. Iets waar we enorm veel zin in hadden."

Bizar

Maar eerst gingen de drie muzikanten en hun drie crewleden overdag nog even de stad in. "We wilden uiteraard naar het Hard Rock Café. Op de terugweg ging het ineens helemaal mis. Het was ongelooflijk bizar. De hele dag was er niets aan de hand, maar aan het eind van de middag kwamen de eerste demonstranten aan lopen en sloeg de sfeer binnen een kwartier totaal om."

Oorlogsgebied

Vanuit de organisatie hadden ze intussen een appje gekregen. "We kregen te horen dat we een taxi moesten nemen en linea recta naar het hotel moesten komen. Maar dat ging al niet meer. Duizenden mensen met zwarte kappen voor hun gezicht. En ze hadden er alles aan gedaan om zoveel mogelijk chaos te creëren. Blokkades op straat, brand gesticht. Het verkeer zat muurvast. Het was maar even of we belandden in een heus oorlogsgebied. Pelotons zwaarbewapende oproerpolitie, waterkanonnen, brandbommen, traangas. En hoe we ook probeerden weg te komen, we liepen onszelf telkens vast."

Er was één geruststellende gedachte: de demonstranten hadden het niet voorzien op toeristen. "Eentje deed z'n masker af en vroeg of hij ons kon helpen. Toen we zeiden dat we naar het hotel wilden, zei hij: dan wens ik jullie veel succes. Ook de metro lukte niet meer. Twee van ons zijn McDonalds ingegaan, maar konden vervolgens niet meer naar buiten. Zaten daar een uur vast."

Uitkomst

Uiteindelijk bracht de organisatie uitkomst. "Ze zagen kans ons te bereiken en wisten ons te ontzetten. We zijn via allerlei sluiproutes, die alleen de lokale bevolking kent, naar het hotel geloodst. Een trip van normaal tien minuten, nu deden we er anderhalf uur over. Intussen was de Chinese bank naast ons hotel ook belaagd. De voorzijde van ons hotel was daarom hermetisch afgesloten. Via de achterzijde konden we uiteindelijk binnen komen."

Spectaculair optreden

Daarna kon de show eindelijk doorgaan. "Het optreden was ontzettend spectaculair. Op het dak van de club, met een heel enthousiast publiek. Boven ons hing een helikopter die alles in de gaten hield en op filmpjes zie je zwaailampen en hoor je af en toe sirenes. Heel bizar allemaal. Of we opnieuw zouden gaan als we worden gevraagd? Het verliep uiteraard heel anders dan we vooraf konden vermoeden, maar het was een onvergetelijke ervaring. We hebben de keiharde realiteit in Hong Kong met eigen ogen kunnen zien."

Niet willen missen

Want die krijgen we in Nederland niet echt mee, Bütterhoff, die met zijn maatjes maandagavond weer terugkeerde op veilige oale groond. "We zien hier alleen maar gecensureerde beelden. Terwijl daar alle protesten live op tv worden uitgezonden. Zagen we op een gegeven moment hoe één van de demonstranten bij een parlementslid het oor afbeet. Echt idioot om mee te maken. We kwamen daar om muziek te maken en we hebben daar zeker hachelijke momenten doorgemaakt. Maar al met al hadden we deze ervaring voor geen goud willen missen."