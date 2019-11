Meisje met de zwavelstokjes krijgt deze kerst een Twentse twist

Het begint een traditie te worden. Vorig jaar werd een kerstvoorstelling gemaakt over Scrooge, een verhaal van schrijver Charles Dickens. "We zochten dit jaar weer zoiets", vertelt regisseur Jasper Verheugd. "Dickens heeft meerdere Christmas Carols geschreven. Die hebben we gelezen, maar daar waren we niet kapot van."

Zwavelstokjes

Uiteindelijk werd er gekozen voor Het meisje met de Zwavelstokjes. Het treurige verhaal over een arm meisje dat op oudejaarsavond in de kou zwavelstokjes moet verkopen. Het sprookje telt zo'n anderhalve pagina. Hoe maak je van zo'n kort stuk een complete theatervoorstelling?

"We kunnen er een heel verhaal omheen maken. We weten niet hoe het meisje heet, wie het is of waar ze vandaan komt. Dat konden we nu zelf invullen" legt Verheugd uit.

Nienke uit Oldenzaal en Sophie uit Klazienaveen spelen de hoofdrollen (Foto: RTV Oost)

De hoofdrol

Toen kwam de zoektocht naar het perfecte meisje. Ruim negentig kinderen deden auditie, maar uiteindelijk waren Nienke (11) uit Oldenzaal en Sofie (10) uit Klazienaveen de gelukkigen. "Ik was net van toneel afgegaan omdat ik moest kiezen tussen toneel of turnen. Uiteindelijk koos ik voor turnen. Maar ik vind toneel ook nog steeds heel leuk", vertelt Nienke.

Het Oldenzaalse talent was heel blij toen ze vorige week het goede nieuws hoorde. "Ik heb uit het raam gegild." Toch had de 11-jarige het niet helemaal zien aankomen. "Er waren zoveel goede meiden. Dus ik vond het heel leuk om te horen dat ze mij hadden gekozen."

Twentse twist

Tussen 23 en 29 december wordt de familievoorstelling opgevoerd. "We spelen nu al vijf keer, maar wellicht nog vaker", aldus Verheugd. Net als vorig jaar is er een subtiele link met de regio.

"Er zullen Twentse rolletjes inzitten en er komen wat Twentse opmerkingen in voor. Dat maakt het toch een beetje van hier."