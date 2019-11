Drummer Hans la Faille uit Zwolle eert muzikale vrienden met nieuw album

Het album Still Believe is een muzikaal eerbetoon (Foto: RTV Oost/Lotte Kreuwel)

Still Believe. Dat is de naam van het album dat Hans la Faille (73) maakte in samenwerking met het Herman Brood Museum. Een muzikaal eerbetoon aan de tijd dat de Zwolse drummer samenspeelde met Bertus Borgers (Sweet d’Buster), Harry Muskee, (Cuby + Blizzards) en zijn jeugdvriend Herman Brood. "De beelden van onze jeugd samen herinner ik me sterker dan het rockfenomeen Herman Brood."

Het idee ontstond, waar kan het ook anders, in het Herman Brood Museum in Zwolle. "Ik zat een paar maanden geleden met Ivo (de Lange, directeur van het Herman Brood Museum, red.) naar mijn boek te loeren en toen zei hij 'goh, wat heb je eigenlijk in veel bands gespeeld, daar kunnen we wel een plaat van maken'."

La Faille twijfelde nog, maar De Lange niet. Binnen vijf minuten was er een datum voor een releaseconcert vastgelegd. Zonder toezeggingen van zijn vroegere bandmaten en zonder plaat. "Ja, dat is een ingeving. Binnen twee seconden denk ik 'dat gaan we doen'", aldus de museumdirecteur.

Still Believe

"We hebben besloten dat ik nummers koos waar ik een speciale band mee heb. Die hebben we allemaal opnieuw gearrangeerd. Het zijn allemaal nummers van Herman Brood, Cuby + Blizzards en Sweet d’Buster", vertelt de 73-jarige drummer.

Een leuk idee, vond ook Myrthe Zintel. Maar de manager van het Herman Brood Museum vroeg zich terecht iets af: "Hoe gaan we dat betalen? Uiteindelijk hebben we besloten om een crowdfundingsactie op te zetten. En dat is een beetje uit de hand gelopen", zegt ze lachend terwijl ze de honderden bestelde lp's inpakt.

Vroegere bandmaten

Toen het streefbedrag van tienduizend euro al na een paar weken bereikt was, doken de doorgewinterde muzikanten de analoge studio van Jan Kisjes in Dalfsen in. "Allemaal zeiden ze met heel veel liefde 'ja, dat gaan we doen'", zegt La Faille.

Naast Bertus Borgers spelen onder andere oud-bandleden Herman Deinum (Cuby + The Blizzards, Sweet d’Buster), Erwin Java (Cuby) en Ralph de Jongh mee. "Het zijn waanzinnige muzikanten", zegt De Lange trots. "Ze staan straks met veertien man op het podium. Dat is natuurlijk te gek."

Releaseconcert

Alles is opgenomen en alle platen zijn net binnen. Nu alleen dat lang geplande releaseconcert op 10 november nog. "We gaan de eerste lp uitreiken aan Johan Derksen", aldus initiator De Lange. "We hebben een concert zondagmiddag om half drie en zondagavond hebben we een extra concert ingelast."

"Ik kijk wel met een zekere spanning naar de presentatie", biecht La Faille op. "Want ik voel me natuurlijk wel heel verantwoordelijk. Maar met zulke goede mensen komt dat goed."