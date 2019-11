Gradus uit Zwolle is de meest fanatieke festivalganger van Overijssel

Gradus werd aan z'n voordeur verrast met een gigantisch gouden ticket waarmee hij een jaar lang gratis naar alle producties van Hedon, Metropool en Burgerweeshuis kan. Ook krijgt hij VIP-tickets voor Dauwpop.

De inzending

Een vriendin van Gradus, Nasia, gaf hem op. "Ik geef mezelf niet op, maar een vriend. Ik ken echt niemand zoals hij. Aan het begin van elk jaar koopt hij kaarten voor alle festivals. Honderden euro's geeft hij daaraan uit", luidde de inzending.

"In 2020 wordt dat anders. Z'n verloofde stopt met werken, op aandringen van Gradus, om fulltime te gaan studeren. Geld wordt dus veel minder. Ik zou het ze zo gunnen om ook in 2020 te doen wat ze het liefste doen. Het festivalleven beleven."

Reactie

Gradus, die werkt als leraar Transport en Logistiek op het Deltion College, wist van niks. "M'n vriendin en Nasia zeiden alleen maar 'we hebben een verrassing voor je'. Dus ik dacht zelf aan een weekendje sauna, of zo. Maar dit is veel beter."

Veel blijer konden ze hem niet maken. "Ik heb Nasia wel vier keer bedankt. Ook omdat ze de moeite heeft genomen om dit te schrijven." Gradus heeft meteen goed gebruik gemaakt van z'n gouden ticket. "We zijn diezelfde avond nog naar Hedon in Zwolle gegaan. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Anders hadden we nauwelijks weg gekund."

Jury

Het verhaal van Gradus maakte indruk op de jury en daarom werd hij, uit de 148 aanmeldingen, als winnaar gekozen. "We hadden een shortlist gemaakt en daaruit maakte iedereen een top drie. Gradus kreeg uiteindelijk de meeste stemmen", aldus Daniël Lugtmeier van het Burgerweeshuis.

De organisatie gaf in de oproep al aan gevoelig te zijn voor een mooie motivatie. "In zijn geval was het opvallende dat hij niet zichzelf op had gegeven en dat hij zoveel aan de kant zet voor toffe concerten en festivals in de provincie."