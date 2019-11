Kinderen 'protesteren' tegen sluiting Speelgoedmuseum: "Het is onze laatste mogelijkheid"

Het 'protest' voor het gemeentehuis werd gefilmd en was vooral bedoeld om de politieke bijeenkomst -de Raadstafel- onder meer over het speelgoedmuseum onder de aandacht te brengen.

"De Raadstafel is de laatste mogelijkheid om ons uit spreken voor het behoud van het Speelgoedmuseum", vertelt Lieke Kooyman van het Speelgoedmuseum. "Met de promotievideo die we hier hebben opgenomen willen we mensen oproepen om morgen aanwezig te zijn."



Sluiting

Het college van B en W wil het speelgoedmuseum in de huidige vorm sluiten en de collectie op wisselende plekken in de stad exposeren. Onlangs stapte algemeen directeur Garrelt Verhoeven van stichting Deventer Verhaal op. Hij gaf aan geen vertrouwen te hebben in de cultuurvisie van de gemeente Deventer en de toekomst van het Speelgoedmuseum. De Raadstafel is woensdag om 19.00 uur in de Deventer raadzaal.