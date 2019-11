Nog twee maanden Hudsons Bay in Zwolle: wat te doen met het pand?

Winkelketen Hudson's Bay sluit over twee maanden al haar vestigingen in Nederland. In Overijssel hebben we er twee: in Enschede en Zwolle. De grote vraag is hoe de binnensteden de grote panden weer gaan vullen.

"Dit is heel pijnlijk, dat is natuurlijk nooit leuk. Als stad wil je dit natuurlijk niet. Er komen mensen op straat te staan, maar het biedt aan de andere kant natuurlijk ook mogelijkheden", vertelt Aukje Grouwstra, de binnenstadsmanager van Zwolle, tegen de NOS.

Het kwam voor Grouwstra als een verrassing toen in september de winkelketen definitief bekendmaakte te zullen vertrekken uit Nederland. "Als je weet dat Hudsons Bay hier twee jaar geleden met veel enthousiasme is onthaald, dan ga je er niet vanuit dat ie in zo korte tijd alweer verdwijnt uit het winkellandschap."

Pand

Het oude V&D-pand in Zwolle bestaat uit drie verdiepingen. De kans dat er één winkelketen is die in het pand verder gaat, lijkt klein. "Ik zou geen partij weten die dat wil doen, ook niet uit het buitenland", zegt Gertjan Slob van marktonderzoeker Locatus. "Om eens een naam te noemen: het Britse Marks & Spencer heeft het geprobeerd in Nederland. Is ook mislukt. Hudson's Bay is mislukt. Dus ja, zeg het maar."

Ook Grouwstra denkt niet dat één partij een zaak begint in het pand. "Dat verwacht ik niet, maar je kunt niets uitsluiten." Het lijkt een serieuze optie dat er onder meer kantoren en appartementen in het pand komen. "De balans tussen winkels, horeca, dienstverlening, maar ook wonen, als je dat op een goede manier kan aanbieden, is het wel belangrijk dat hier weer winkels inkomen."

Positief

"Wat ik heel fijn en heel belangrijk vind, is dat we in Zwolle niet weglopen als er een probleem opgelost moet worden. Dus we zijn allemaal hard aan het nadenken en veel creatieve mogelijkheden aan het verkennen, om dit een heel vitaal deel van Zwolle te laten zijn", besluit Grouwstra positief.