Minister vindt patiëntenstop voor Zilveren Kruis-klanten bij ZGT "niet onwenselijk"

Sinds half oktober geldt er voor verzekerden van Zilveren Kruis een opnamestop, omdat er teveel patiënten met een Zilveren Kruis-verzekering in het ziekenhuis zijn behandeld. De opnamestop loopt tot het eind van dit jaar.

Voor spoedgevallen en patiënten die nu al in behandeling zijn bij de ziekenhuizen wordt een uitzondering gemaakt. De uitzondering geldt ook voor bevallingen, psychiatrische zorg en voor verzekerden met een restitutiepolis.

"Dit leidt ertoe dat de zorg betaalbaar blijft"

"Ik vind dat niet onwenselijk, schrijft Bruins. "Ik vind het goed dat zorgverzekeraars afspraken maken met ziekenhuizen over de inhoud van zorg, maar ook over de kosten. ZGT en Zilveren Kruis hebben geconstateerd dat de zorgvraag groter is dan de afspraken die gemaakt zijn, en gezamenlijk besloten tot een patiëntenstop over te gaan. Dat leidt ertoe dat de zorg betaalbaar blijft. Zolang de patiënt maar goed geïnformeerd is en zorg krijgt."

De minister schrijft ook dat hij niet gaat bemiddelen tussen de verzekeraar en de ziekenhuisgroep. "Zoals ik bij eerdere casussen al heb aangegeven is dit een zaak tussen partijen. Hierbij houd ik de situatie wel in de gaten en laat mij informeren door de betrokken ziekenhuizen en verzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit kijkt daarbij of aan de zorgplicht wordt voldaan."

Reistijd neemt beperkt toe

De Zilveren Kruis-verzekerden die te maken hebben met de opnamestop, worden behandeld in een ander ziekenhuis. "In sommige gevallen kan de reistijd voor verzekerden beperkt toenemen", schrijft Bruins.

De minister maakt zich geen zorgen over de zorg voor de patiënten. "De kwaliteit en veiligheid van zorg is niet in het geding, omdat er voldoende zorgaanbieders in de omgeving van Almelo en Hengelo zijn die voldoen aan de kwaliteitseisen."