Geen dichte school, maar scholieren Nieuwleusen trekken aandacht met 'lawaaioptocht'

"Wij doen dit omdat wij op een positieve manier iets van ons willen laten horen", zegt Chantal van Haarst, de juf van groep 8. De school kiest er niet voor om de leerlingen een dag vrij te geven, omdat daar de ouders de dupe van zouden worden. "Van ouders kregen we de vragen: 'Zijn jullie dicht? Moeten we oppas regelen?' Toen hebben we met elkaar gezegd dat we niet dicht gaan", zegt Hetty Ruitenberg de directrice van de school.

Tekst gaat verder onder de video



Het protest trok door de straten van Nieuwleusen. Na de optocht was het een dag zoals alle anderen op De Zaaier. De leerlingen moesten gewoon weer de les in.

Structureel geld

De reden van het protest verschilt niet met de andere protesten. "Wij willen graag structureel geld zien. Geen eenmalig iets, want dan kunnen we geen extra leerkrachten voor inzetten", zegt Juf Chantal.

"Morgen heeft een leerkracht bij ons een begrafenis, en we hebben geen invaller. We hebben met ziekte, we vangen dit zelf op. Maar ook daar zit een grens aan. Daardoor gaan mensen meer werken, die gaan ook over hun grens."