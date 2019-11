Enschedese advocaat neergeschoten vanuit rijdende auto

De Enschedese advocaat Philippe Schol is vanochtend bij een aanslag neergeschoten. Hij werd vanuit een rijdende, witte auto meermalen onder vuur genomen. De politie is een klopjacht gestart naar de daders.

De schietpartij had plaats op de Lossersestrasse in Gronau, net over de grens bij Glane. De witte auto had een Nederlands kenteken. Volgens de Duitse politie zitten er meerdere personen in de auto. Er lijkt sprake van een gerichte aanslag. De politie zegt namelijk dat er zeer waarschijnlijk een verband tussen de 43-jarige advocaat en de schutters is.



De man liep op het trottoir, voor een woonhuis, toen hij werd beschoten. Daarbij zou hij driemaal zijn geraakt. Hoewel hij volgens de politie nog wel aanspreekbaar was, raakte hij zwaargewond.

Curator

De advocaat was vooral als curator betrokken bij de afwikkeling van faillissementen. Zo was hij onder meer betrokken bij het faillissement van een sportschool. Die sportschool maakte vervolgens een doorstart in Losser. Het pand werd vorige maand onder vuur genomen. Of de zaken met elkaar te maken hebben, is niet bekend.

Eigen kantoor

De Enschedese advocaat werkte jarenlang bij een groot collectief in de regio. Hij had sinds enkele jaren zijn eigen kantoor. Een woordvoerder van dit kantoor wil niet reageren.

Intussen is de grensovergang afgesloten. Forensisch experts zijn bezig met sporenonderzoek. De Nederlandse en Duitse politie is intussen een gecombineerde klopjacht begonnen op de witte auto met Nederlands kenteken. Agenten op de grensovergang dragen kogelwerende vesten.