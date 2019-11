Zorgverzekeraar Menzis verhoogt premie 1 euro per maand, maar teert in op reserves

De premie van de basisverzekering van Menzis wordt volgend jaar 1 euro per maand duurder. De polis kost vanaf januari 2020 123 euro per maand. Om de premiestijging beperkt te houden, moet de verzekeraar wel een spaarvarkentje kapot slaan: 80 miljoen euro.

"Als we de reserves niet in zouden zetten, dan zou de premie echt een aantal euro's extra omhoog gaan", verklaart Dirk Jan Sloots namens Menzis. "Maar dit zal niet elk jaar kunnen. Zeker als de zorgkosten blijven stijgen."



Meer dan één euro omhoog

Overigens kan voor verzekerden de premie wel met meer dan één euro per maand omhoog gaan. De zogeheten collectiviteitskorting gaat omlaag, dat moet van minister Bruins. Dit jaar is de maximum toegestane korting nog 10 procent, maar vanaf 2020 is dat 5 procent.

Een veelbesproken onderwerp afgelopen jaar, zijn de 'zorgcowboys'. Gehaaide ondernemers die flink verdienen aan slechte of zelfs niet geleverde zorg.



'Mensen die zich verrijken'

"Dat is een facet dat we steeds meer zien", erkent Sloots. "Dat is jammer, want uiteindelijk willen we zorggeld aan zorg besteden en niet aan mensen die zich daaraan verrijken."

"We hebben een flinke afdeling fraude- en risicopreventie. Bij signalen van fraude gaan we erop af en zo nodig halen we het geld terug." Een verzekeraar heeft echter geen opsporingsbevoegdheid, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

'We zijn verzekeraar en geen toezichthouder'

"Dat is soms knap lastig. We zijn verzekeraar en geen toezichthouder van zorgcowboys. Maar wat we wel kunnen doen is eisen stellen aan de kwaliteit van de behandeling. Zo kunnen we bepalen wanneer iets vergoed wordt en wanneer niet."