Buren in totale paniek na zien aanslag op advocaat Schol: "We kunnen het niet geloven"

Het echtpaar maakte zich klaar om zoals elke dag in hun auto boodschappen te doen. Als meneer de auto achterwaarts de oprit aan de Losserstrasse wil afrijden, ziet hij in zijn achteruitkijkspiegel Schol voorbijlopen.

In tegenstelling tot berichten die rondgaan zou de advocaat daar volgens getuigen alleen hebben gelopen, zonder hond. Het was geen vast gebruik van Schol om op dat tijdstip een wandeling te maken. Sterker nog, zijn buren merken op dat 'ie dat nooit deed. Maar nog voor die gedachte landt, komt er een kleine witte auto aan. Het echtpaar ziet hoe meerdere mensen in het voertuig passeren en de advocaat met drie schoten proberen uit te schakelen.

Totaal overstuur

In blinde paniek rent de vrouw haar huis binnen. Totaal overstuur. Het is immers iets wat ze nooit had verwacht in de straat waar het Duitse stel woont. Ook wonen er veel Nederlanders. Iedereen is geschokt.

Als het peloton aan politiemensen uit de straat is verdwenen, vragen de buren zich af waarom Schol daar op dat moment liep. Het was ongebruikelijk van hun buurman, die ze wel kennen, maar niet door en door.

Curator failliete sportschool

Bij de schietpartij vlak over de grens bij Glane raakte de advocaat zwaargewond. Hij was vooral als curator betrokken bij de afwikkeling van faillissementen. Zo was hij onder meer betrokken bij het faillissement van een sportschool. Die sportschool maakte vervolgens een doorstart in Losser. Het pand werd vorige maand onder vuur genomen. Of de zaken met elkaar te maken hebben, is niet bekend.

De Duitse politie vermoedt wel dat er een band tussen Schol en de schutter is.