Aanslag op advocaat houdt vermoedelijk verband met zijn werk: slachtoffer kreeg beveiliging

Het slachtoffer, dat vanuit een rijdende auto meermalen werd beschoten, is intussen geopereerd en buiten levensgevaar. Zijn woonhuis is door de politie verzegeld voor nader onderzoek.

Voordat hij ineen zakte, zou hij aan de agenten hebben verteld dat hij zijn belagers kende. Het zou gaan om twee personen. De Duitse politie spreekt van personen met een 'zuidelijk uiterlijk'.

De Orde van Advocaten heeft intussen z'n afschuw over de aanslag uitgesproken.

Bankroet

Intussen wordt de aanslag van vanochtend steeds nadrukkelijker in verband gebracht met Schols werkzaamheden bij de afwikkeling van het faillissement rond Olympic Gym. Deze sportschool ging medio vorig jaar bankroet.

Sportschool beschoten

Ook de vestigingen in Losser en Tubbergen gingen vervolgens failliet. In Losser was er sprake van een doorstart, waarna dit pand vorige maand uitgebreid in het nieuws kwam nadat het was beschoten. Daarop werd de sportschool op last van burgemeester Cia Kroon voor korte tijd gesloten.

De vestiging in Hengelo werd beklad, waarbij de naam van de voormalige eigenaar werd genoemd. De mede-eigenaar van deze sportschool kwam in 2017 in het nieuws toen hij werd aangehouden op verdenking van witwassen van geld. Daarbij werd ook de sportschool in Hengelo doorzocht. In het woonhuis van de man in Deurningen werd vervolgens een hennepkwekerij met 600 planten ontdekt.

Schol heeft vervolgens de mede-eigenaar van de sportschool voor bijna 2,5 miljoen euro persoonlijk aansprakelijk gesteld, waarna hij met de ondernemer een hoog oplopende ruzie kreeg.

Beveiliging

Volgens een relatie van het slachtoffer werd Schol eerder dit jaar beveiligd. "Er waren bedreigingen aan zijn adres binnengekomen. Verbaal, van mensen die riepen dat ze hem iets aan zouden doen. Daarop werd hij door de politie beveiligd. Zelf heb ik die mensen overigens nooit gezien. Ik had niet de indruk dat Philippe zich zorgen maakte dat zijn leven gevaar liep, maar hij nam de dreigementen wel degelijk serieus."

Volgens de relatie zou Schol op dit moment niet meer worden beveiligd. "Ik heb hem pas nog gesproken en toen leek alles achter de rug. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij dit bewust heeft stilgehouden."

Schol staat binnen zijn beroepsgroep bekend als een specialist op het gebied van met name fraude. "Financieel enorm goed onderlegd. Hij krijgt met name de lastigere, gecompliceerde faillissementen. Enorm triest wat er nu is gebeurd."

Zakenman Sanderink

Schol was ook advocaat van Brigitte van Egten die met haar ex-partner, de Twentse zakenman en mulitmiljonair Gerard Sanderink, in een slepende reeks rechtszaken verwikkeld is geraakt. Omdat Sanderink vindt dat Schol bij de verdediging van Van Egten in de fout is gegaan, heeft hij hem daarop persoonlijk aansprakelijk gesteld.