Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ingelicht over bedreigingen neergeschoten advocaat

Het was Luttikhuis, die persoonlijk bij de terrorismecoördinator melding maakte van de dreigementen. "Voorheen maakte je van bedreigingen melding bij de hoofdofficier van justitie. Na de dodelijke schietpartij van advocaat Derk Wiersum zijn de protocollen rond het bedreigen van advocaten aangepast. Regel is dat dat gebeurt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Dat is ook in dit geval gebeurd."

Klap

De aanslag is volgens deken Luttikhuis een klap voor de hele beroepsgroep: "In de eerste plaats is dit natuurlijk erg voor de partner, vrienden, familie en kantoorgenoten. Maar ook binnen de advocatuur komt dit hard aan."

Met name nu het de tweede keer is dat een advocaat wordt neergeschoten. "Het zal niet zo zijn dat dit ons werk onmogelijk maakt. Al zal die discussie de komende tijd ongetwijfeld opleven. Maar ik vind het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. Het is duidelijk dat hierdoor ons werk er nu heel anders uit ziet."

Het kantoor van het slachtoffer, Schol en Grol, heeft na de aanslag de deuren gesloten.