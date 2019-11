Ik wil een pup

KNGF Geleidehonden heeft dringend nieuwe Puppypleeggezinnen nodig. Niet alleen in Overijssel, maar ook in Drenthe en Gelderland. KNGF Geleidehonden leidt honden op tot geleidehond voor mensen met een visuele beperking, maar ook worden honden speciaal getraind voor kinderen met autisme of mensen met PTSS. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid en geeft deze mensen een fijner leven.

Puppypleeggezin

Het werk van een puppypleeggezin is voor KNGF Geleidehonden heel belangrijk. Het biedt de jonge honden de ideale basis voor hun belangrijke taak als geleidehond. Jaarlijks worden er zo’n 200 pups geboren en voor hen allemaal zoeken we een fijn thuis om het eerste jaar door te brengen en te wennen aan de wereld om hen heen.

Is er in jouw leven, tijdschema en hart plaats voor een geleidehond in opleiding? Meld je dan aan als pleeggezin voor KNGF Geleidehonden.

Speciale pup

Het KNGF zet honden in die speciaal zijn gefokt op gezondheid en relevante karaktereigenschappen voor een carrière als geleidehond. De honden moeten intelligent zijn, over een gezonde werklust beschikken en zeer sociaal zijn, naar soortgenoten en mensen. Daarom wordt veel gewerkt met labradors, golden retrievers en Duitse herders of kruisingen daarvan.

€ 5000,- voor een eigen RTV Oost pup!

Wat zou het leuk zijn om met ‘Overijssel in Aktie’ een eigen RTV Oost-pup te sponsoren met bijdragen uit heel Overijssel! RTV Oost presentator Jan-Willem Kobes en zijn vrouw hebben als PuppyPleegGezin (PPG) in de afgelopen jaren al drie honden in huis gehad voor het KNGF. Als het lukt om dit bedrag bij elkaar te brengen zijn ze bereid opnieuw een pup op te voeden. In het radioprogramma ‘Klaar Wakker’ houdt Jan Willem ons op de hoogte van ‘onze’ hond, we verzinnen samen een naam en wie weet komt het hondje een keer mee presenteren?