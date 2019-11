Docenten de straat op in Enschede en Zwolle voor structurele investering in onderwijs

Afgelopen vrijdag stelde het kabinet een incidentele bijdrage van 460 miljoen euro beschikbaar om de salarissen van onderwijzers te verhogen en om de werkdruk te verminderen. Maar daar is het onderwijs niet mee geholpen.





"We hebben behoefte aan structurele investeringen in het onderwijs", zegt de tijdelijke voorzitter van de AOB, de Algemene Onderwijs Bond, Eugenie Stolk. "Met incidenteel geld lossen we de problemen niet op, daar kun je geen extra mensen voor aannemen".

Structurele investeringen noodzakelijk

De boodschap richting onderwijsminister Arie Slob is duidelijk. Het kabinet moet op zoek naar aanvullende financiering om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs op peil te houden. Anders sluiten de onderwijsvakbonden niet uit dat er binnenkort meer stakingen volgen. "We gaan door totdat dit goed geregeld is", zegt Stolk.

Onderwijsstaking Zwolle (Foto: RTV Oost)

"Ik ben boos, het gaat ook om de toekomst van onze kinderen", zegt één van de stakende docenten "Dat is de reden dat ik hier vandaag opnieuw sta. Ik wil erkenning voor ons werk en het belang van ons vak." En daarmee heeft ze het gevoel van de ruim tweeduizend stakers in Zwolle in het kort samengevat.