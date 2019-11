Van Veldhuizen over aanslag op Enschedese advocaat: 'Buitengewoon tragisch en wrang'

"Dit is buitengewoon tragisch voor het slachtoffer." Dat is de eerste reactie van de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen over de aanslag op de Nederlandse advocaat in Gronau, net over de grens bij Glane.

"Het geeft ook een boel schrik", geeft Van Veldhuizen aan. "Iedere keer als iets in de buurt of de stad gebeurt, hoop je dat het klaar is. Maar dat is eigenlijk tegen beter weten in."

Van Veldhuizen kan als burgemeester niets méér zeggen over de toedracht van het incident dan nu bekend is. Ook wist hij niet dat de advocaat werd bedreigd. "Maar als politie en justitie het nodig hadden gevonden dat ik dat vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid zou weten, dan had ik dat wel geweten", benadrukt hij.

Wrang

Collega Snijders van Zwolle waarschuwde vorige week nog dat er een enorme druk op de basispolitiezorg in de regio komt, nu tientallen agenten van de politie-eenheid Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) hun collega's in Amsterdam moeten helpen, onder meer bij de beveiliging van advocaten, rechters en officieren.

Dat nu ook een Enschedese advocaat slachtoffer is geworden van een gerichte actie, is wrang te noemen. Van Veldhuizen zegt daarover: "Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we daar zijn waar het het hardst nodig zijn met elkaar. Maar dit maakt maar eens extra duidelijk dat we een heel grote uitdaging en noodzaak hebben: er moet meer politie bij."

Schaarste

"Het is echt heftig", vervolgt de burgemeester. "Dat ziet en voelt iedereen. Als je een beetje aan het front staat, merk je dat helemaal. Er is gewoon schaarste. We moeten te vaak te veel op veel verschillende plekken zijn."

Van Veldhuizen heeft nog geen contact gehad met de familie van het slachtoffer. Daarover zegt hij: "Ik wil alleen maar een steun zijn en geen last."

Advocaat zwaargewond

Volgens de Duitse politie is de beschoten advocaat minstens één keer geraakt. Hij raakte daarbij zwaargewond en moest vanmiddag aan zijn verwondingen worden geopereerd. "Volgens getuigen is er gericht geschoten, dus houden we rekening met een gerichte aanslag", vertelt een woordvoerder.