Rutte luistert naar boeren, maar stikstofdiscussie blijft hangen in 'meer van hetzelfde'

De premier luisterde naar de opmerkingen en vragen uit de zaal. Varkenshouder Johnny Hogenkamp uit Dalfsen trapte de avond af met de oproep tot meer boerenverstand binnen de regering. Die oproep kreeg luid applaus.

De boeren willen weten wat de regering van plan is met de agrarische sector. Ook werd regelmatig aangegeven dat de stikstofcrisis een 'bedachte' crisis is. Het vertrouwen is niet groot onder de aanwezigen. "Ik wil wel een stap maken, maar wat moet ik doen. Welke regelgeving komt er over twee jaar weer op ons af."

Duidelijkheid niet mogelijk

Rutte is in een ding duidelijk; er hoeft geen boer gedwongen te stoppen van de VVD. Er is echter ook geen taboe. Ook niet in de landbouw. "We staan voor grote uitdagingen, die gaan ook pijn doen. Maar er is geld voor het oplossen van de stikstofproblematiek. We gaan boeren helpen met innoveren. Als er boeren willen stoppen dat helpen wij ze. Maar er wordt gekeken naar alle sectoren."

De roep om regelgeving waar de agrarische sector jaren mee vooruit kan kon ook niet worden beantwoord. "Ik kan geen garanties geven, we hopen aankomende week voor de bouwsector met een plan te komen. Ook zitten we en gaan we met boeren om tafel. Maar ik kan niet zeggen dat er geen boeren verhuisd moeten worden of geholpen worden met aanpassingen binnen het bedrijf. De crisis is groot, we zijn het meest vervuilende land van Europa. Er er wordt ook gekeken naar de snelheid, het verkeer. Iedereen zal met elkaar steentje bij moeten dragen."

Platteland dupe

Een van de aanwezige boeren gaf aan dat hij het gevoel heeft dat de agrarische sector de dupe wordt van de bouwsector. "Daar speelt een groot economisch belang in mee, het platteland moet daar voor bloeden. Terwijl de boer ook verantwoordelijk is voor een keten aan arbeid en economisch welvaren."

De avond verliep verder goed en rustig. Er werd gediscussieerd en gepraat, maar na afloop kon er wat gedronken worden, een gehaktbal gegeten en ging de premier zelfs nog op de foto met wat aanwezigen.