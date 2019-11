ZGT over patiëntenstop Zilveren Kruis: "Dergelijke situatie willen we volgend jaar voorkomen"

De Ziekenhuisgroep Twente is in gesprek met zorgverzekeraar Zilveren Kruis om een nieuwe patiëntenstop in 2020 te voorkomen. Dat schrijft een woordvoerder van het ziekenhuis in reactie op vragen van RTV Oost.

"We betreuren het zeer dat het tot deze patiëntenstop is gekomen", zegt ZGT, "bovenal voor onze patiënten."

Daarom is het ziekenhuis met de zorgverzekeraar in gesprek 'om tot goede afspraken te komen voor 2020'. "Het spreekt voor zich dat we volgend jaar niet weer in dergelijke situatie willen komen. Daar heeft uiteindelijk niemand belang bij."

'Ergernis begrijpen we goed'

Op dit moment zijn er volgens het ziekenhuis nog geen patiënten in de problemen gekomen door de ingevoerde patiëntenstop. "Wel horen we geregeld dat het als vervelend wordt ervaren dat patiënten niet in hun vertrouwde ziekenhuis terechtkunnen en soms verder moeten reizen. En dat snappen we heel goed."

Patiënten die met spoed zorg nodig hebben of die al onder behandeling zijn in ons ziekenhuis, kunnen gewoon bij ZGT terecht, benadrukt de woordvoerder. "Dat geldt bijvoorbeeld ook voor patiënten die geboortezorg nodig hebben of een psychiatrische zorgvraag hebben." De patiëntenstop heeft betrekking op Zilveren Kruis-verzekerden met een nieuwe, zogeheten 'planbare' zorg.

Geen bemiddeling door minister

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport reageerde vanochtend op Kamervragen over de patiëntenstop bij het Twentse ziekenhuis. Hij vindt de situatie voor Zilveren Kruis-klanten 'niet onwenselijk'.

Ook gaf hij aan dat hij niet gaat bemiddelen tussen de verzekeraar en het ziekenhuis. Dat vindt de woordvoerder vanzelfsprekend. "We hebben als ziekenhuis te maken met de zorgverzekeraar. Zo is het in Nederland geregeld. Met hen maken we afspraken over de te leveren zorg voor één of meerdere jaren."