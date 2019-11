"Dieptepunt in Haaksbergse gemeentefinanciën" met wijzigingen aangenomen

Burgemeester Welten van Haaksbergen noemde de begroting bij de start van de vergadering "wederom een dieptepunt is in de Haaksbergse gemeentefinanciën." Niet voor het eerst staat het water de gemeente aan de lippen met een structureel tekort van drie miljoen euro. Hij wees de raadsleden erop om er samen uit te komen en het oud zeer tussen sommige partijen op te ruimen.

Preventief toezicht

De kans dat Haaksbergen onder preventief toezicht van de provincie komt te staan is groot. Als dat gebeurt, zou dat in Haaksbergen voor de tweede keer zijn. Vanaf 2013 stond de gemeente al drie jaar onder toezicht. Volgens Welten duurt een tweede preventief toezicht-periode langer en worden daarmee toekomstige plannen van de gemeente geblokkeerd.

Het gemeentebestuur ziet een forse ozb-verhoging als een belangrijke maatregel om in de begroting meer lucht te krijgen. Woningeigenaren zouden in de plannen 25 procent meer moeten gaan betalen, bedrijven krijgen een verhoging van 35 procent voor de kiezen. Die verhoging was voor de meeste gemeenteraadsleden te fors. Uiteindelijk is dat teruggebracht naar respectievelijk 12 en 22 procent.

"Organisatie piept en kraakt"

Sommige partijen wilden niet dat er extra personeel aangesteld zou worden, zoals het gemeentebestuur voorstelde. "Als u daarvoor kiest, worden taken verwaarloosd", zei burgemeester Welten daarop. De gemeente heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op het ambtelijk apparaat. Nu "piept en kraakt het". Er is bij de gemeente een hoog ziekteverzuim, de werkdruk is te hoog en de gemeente heeft moeite om de ICT goed voor elkaar te krijgen. De gemeenteraad besloot uiteindelijk toch in te stemmen met de 'taakstelling personeel', al wordt er wel 150.000 euro minder aan uitgegeven dan het gemeentebestuur aanvankelijk wilde.

De gemeenteraad nam een motie aan om te onderzoeken of de huidige gemeentelijke leningen met hoge rentepercentages opnieuw afgesloten kunnen worden nu de rente laag is. Daarmee zou de gemeente mogelijk kosten kunnen besparen.

Assink lyceum

Goed nieuws is er voor het verouderde Assink Lyceum in Haaksbergen, dat kan de plannen voor nieuwbouw aan de Van Brakelstraat uit de kast halen. De gemeenteraad stemde ermee in. De leerlingen van de middelbare school kunnen op z'n vroegst in het schooljaar 2021/2022 terecht in de nieuwbouw.

Het Assink lyceum in Haaksbergen (Foto: Google Street View)

De raad stemde ook in met de plannen voor nieuwbouw voor de fusiebasisschool Holthuizen en dr. Ariëns. Beide scholen hebben al jaren plannen om samen nieuw te bouwen.

Kulturhus

Het Kulturhus in Haaksbergen krijgt er voorlopig niet de gewenste 60.000 euro per jaar extra bij. Het theater en de bibliotheek verkeren in financieel zwaar weer. De huurachterstand is inmiddels opgelopen tot ruim 160.000 euro en er is ook 68.000 euro achterstand op rente en aflossing van leningen. De kans is groot dat de huur door de gemeente per 1 januari wordt opgezegd. Toch wil de gemeenteraad de voorziening in stand houden, maar de knip wordt pas getrokken als duidelijk is hoe de problemen bij het Kulturhus worden opgelost. Daarvoor is een interim manager aangesteld.