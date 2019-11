Overijsselse artsen gaan strijd aan met suikerziekte in Tanzania

De hartkliniek in Moshi moet een ‘hart-vaatkliniek’ worden, dat zegt de Almelose vaatchirurg Sjef van Baal. Suikerziekte veroorzaakt veel vaatproblemen, en hart en bloedvaten horen bij elkaar, dus moet volgens Van Baal de aanpak daarvan samen worden genomen in de nieuwe kliniek.

Van Baal kan lyrisch vertellen over het ‘diabetesvoetje’, het verschijnsel waarbij de voet wordt aangetast doordat zenuwen langzaam afsterven en de doorbloeding van de voet steeds minder wordt door vaatproblemen. Het gevolg is dat er wonden aan voeten komen die nauwelijks of te laat worden opgemerkt omdat het gevoel weg is en die daarnaast niet of nauwelijks genezen vanwege de slechte doorbloeding.



Samen met chirug in opleiding Pim van den Hoven en arts Floor ter Brugge is Van Baal aanwezig bij de operatie van een 20-jarige jongeman. Na een steekwond in z’n been zijn er bloedstolsels in zijn been terecht gekomen, de Tanzaniaanse artsen willen het been boven de knie afzetten. Dat gebeurt uiteindelijk onder de knie, na advies van de Nederlandse artsen. Met knie en protese blijft de jongeman veel mobieler.



Enig risico is er wel, als uiteindelijk het hele been eraf moet, komt er nog een rekening voor de patient. Want alleen overheidspersoneel is verzekerd voor zorg, diegenen die geen verzekering kunnen betalen moeten afrekenen bij de receptie van het ziekenhuis. Dus de 20-jarige jongeman zou als het tegenzit twee keer moeten betalen.



Brandwonden

In het ziekenhuis ontmoeten we een arts die John heet. Hij is als wees geholpen door een Nederlands artsengezin. Nu zet hij zich in voor de kinderen in het ziekenhuis, met de therapie ‘arts for medicine’ gebruikt hij allerlei soorten speelgoed dat hij vanuit Overijssel krijgt om kinderen met brandwonden actief te krijgen met hun handen en hun hoofd. Want tekenen, spelen, bouwen of hoe dan ook, spelen helpt kinderen fysiek maar ook in hun hoofd, om vooruit te komen.



Overigens, de dag begon met een bijzondere kerkdienst. De directeur van het KCMC (Kilimajaro Christian Medical Centre) bedankte het ‘medical team’ uit Twente voor hun inzet. En daarop werd de ambulance, die gisteren aankwam vanuit Twente na een reis van ruim een half jaar, gezegend door de bisschop van Moshi.



Glunderende chauffeur

Dat gebeurde voor de ingang van het ziekenhuis omringd door een flink deel van de medewerkers. Een bijzonder moment voor het ‘medical team’, maar ook voor een glunderende chauffeur van de ambulance. Want het mag dan een voor Nederlandse begrippen oude, afgeschreven ziekenauto zijn, voor Tanzaniaanse begrippen is het een mooie, grote en goed uitgeruste ziekenauto, de beste die het ziekenhuis heeft. En daar is de chauffeur enorm trots op.



