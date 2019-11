In het kort: dit gebeurde er vandaag rondom de aanslag op advocaat Schol

De aanslag op advocaat Philippe Schol, vlak over de grens bij Glane, domineerde vandaag landelijk het nieuws. De advocaat is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Voor wie het nieuws niet nauwlettend heeft gevolgd, hierbij een beknopt overzicht. Wat weten we over dit spraakmakende voorval vlak over de grens?

Het is een normale ochtend als een echtpaar de oprit afrijdt aan de Losserstraße in Gronau. De bestuurder van de auto ziet Schol in zijn achteruitkijkspiegel voorbijlopen, iets wat de advocaat vrijwel nooit doet op dat tijdstip. Maar nog voor die gedachte landt, komt er een kleine witte auto met Nederlands kenteken aan.

Plotseling wordt er vanuit de witte auto het vuur geopend op de advocaat. Er worden drie schoten gelost. Schol raakt zwaargewond, maar is nog wel aanspreekbaar.

Nog geen arrestaties

De politie start een klopjacht op de daders en sluit de grens tussen Duitsland en Nederland. Tot dusver zonder resultaat. Er is nog niemand opgepakt.

De politie meldt al snel dat er 'zeer waarschijnlijk' een verband is tussen de 43-jarige advocaat en de schutters. "Volgens getuigen is er gericht geschoten, dus houden we rekening met een gerichte aanslag", vertelt een woordvoerder van de Duitse politie. Collega's van Schol laten weten dat hij begin dit jaar werd beveiligd vanwege bedreigingen.

Failliete sportschool

Die bedreigingen zouden te maken hebben met zijn werk als curator, waarbij hij faillissementen afwikkelde. Zo was hij onder meer betrokken bij het faillissement rondom Olympic Gym. Eén van de vestigingen, in Losser, maakte een doorstart. Het pand werd vorige maand beschoten.

De vestiging in Hengelo werd beklad, waarbij de naam van de voormalige eigenaar werd genoemd. De mede-eigenaar van deze sportschool kwam in 2017 in het nieuws toen hij werd aangehouden op verdenking van witwassen van geld.

Schol heeft de mede-eigenaar vervolgens voor bijna 2,5 miljoen euro persoonlijk aansprakelijk gesteld, waarna hij met de ondernemer een hoog oplopende ruzie kreeg. Of deze affaire iets te maken heeft met de aanslag van vanochtend, is niet bekend.

Sanderink

Schol was ook advocaat van Brigitte van Egten die met haar ex-partner, de Twentse zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink, in een slepende reeks rechtszaken verwikkeld is geraakt. Omdat Sanderink vindt dat Schol bij de verdediging van Van Egten in de fout is gegaan, heeft hij hem daarop persoonlijk aansprakelijk gesteld.

De top van politie en justitie kwam vandaag bijeen om over het incident te praten. Hierbij waren onder meer Politiechefs Pim Miltenburg en Karlijn Baalman, waarnemend Hoofdofficier van Justitie Marthyne Kunst, waarnemend President van de Rechtbank Elmy Elderman en de Deken van de Orde van Advocaten in Overijssel Carl Luttikhuis aanwezig.