Sociaal Hart Enschede en FNV starten grote Wmo-hulpactie: "Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp"

Stichting Sociaal Hart Enschede trekt aan de bel. De sociale beweging vindt dat de gemeente Enschede veel te veel snijdt in de ondersteuning in de huishouding voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Dus komt Sociaal Hart Enschede, in de persoon van René Beunders, samen met vakbond FNV Enschede Lokaal in actie. De komende weken worden onder meer 65.000 flyers verspreid om de actie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp' onder de aandacht te brengen.

Door: Gerben Oost

De chronisch zieke Beunders is ervaringsdeskundige. In januari van dit jaar zag hij zichzelf genoodzaakt een 'aanvraag maatwerkvoorziening voor ondersteuning' in te dienen bij de gemeente. Met andere woorden: hij vroeg om hulp bij het huishouden. En die kreeg hij ook. "In april viel de beschikking op de mat. Tot en met 29 september ontving ik vijf uur en vier minuten hulp in de huishouding per week. Daar konden mijn hulp en ik maandenlang goed mee uit de voeten", zegt hij.

Na een keukentafelgesprek met een consulente van de gemeente Enschede kreeg René Beunders drie modules ondersteuning toegekend. De basismodule Schoon en leefbaar huis volgens de normen van onderzoeksbureau HMM, in totaal twee en een half uur. De module Wasverzorging volgens de richtlijnen van het CIZ-protocol, in totaal anderhalf uur en de module Extra hygiëne eveneens volgens de richtlijnen van het CIZ-protocol, in totaal één uur.

Perplex na herindicatie

In augustus zat de Enschedeër opnieuw aan tafel met de Wmo-consulente. Ditmaal voor de herindicatie. Beunders herinnert zich dat de ervaren medewerkster snel klaar was met het gesprek. Niet vreemd vond hij, want zijn thuissituatie en zorgbehoefte waren immers niet veranderd.

Beunders kon zijn ogen dan ook niet geloven toen hij na ruim een maand zijn nieuwe beschikking las. De vijf uur en vier minuten ondersteuning was teruggebracht naar drie uur en negenendertig minuten.

"Ik stond perplex”, zegt de Enschedeër, "ik werd ineens bijna anderhalf uur per week gekort zonder motivering en zonder onderbouwing." Al snel werd hem één ding duidelijk: "De gemeente heeft mij en honderden andere lotgenoten die de afgelopen drie maanden voor indicatie en herindicatie in aanmerking kwamen flink beet genomen met een fikse korting op het aantal uren."

Zorgwekkende signalen

Sociaal Hart Enschede vreest nu dat mogelijk duizenden ouderen, chronisch zieken en gehandicapten de komende jaren hetzelfde lot zullen ondergaan. Dat vindt de sociale beweging onverteerbaar. "Wij hebben de laatste maanden vele zorgwekkende signalen ontvangen van inwoners die nu al standaard worden afgescheept met één uur en drie kwartier per week en huishoudelijke hulpen die de werkdruk allang niet meer aan kunnen. Wij weten dat er dit jaar in Enschede ruim zesduizend Wmo-herindicaties plaats zullen vinden."

Beunders is bereid de juridische strijd aan te gaan met de gemeente Enschede. Vorige maand maakte hij al gebruik van zijn recht om in te spreken bij een gemeentelijke raadscommissie. Daar werd hij aangenaam verrast door de bijval van raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders. Zij riep de gemeenteraad op een hoorzitting te houden waarin zorgaanbieders, huishoudelijke hulpen en hulpbehoevende inwoners hun ervaringen kunnen vertellen.

"De gemeente Enschede zoekt voortdurend de grenzen op en overschrijdt de regels al jaren. Dat is typerend voor de gemeente Enschede", aldus Beunders. "Uitsluitend financieel gestuurd zorgbeleid is moreel en sociaal meer dan verwerpelijk."

Financieel gestuurd zorgbeleid is moreel en sociaal verwerpelijk René Beunders

Sociaal Hart Enschede en FNV Lokaal Enschede laten de komende weken flink van zich horen. "Woensdag 13 november worden er 61.000 flyers bijgesloten in de lokale krant Huis aan Huis. In de weken daarna plaatsen we grote advertenties in deze krant en verspreiden we nog eens zo’n vierduizend flyers in de wachtruimtes bij apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten en bij de thuiszorgteams van Livio."

Gratis rechtshulp

De Enschedese Wmo-advocate Linda de Widt en Wmo-jurist Kevin Wevers uit Aalten hebben zich aangesloten bij de actie van Sociaal Hart Enschede en FNV Lokaal Enschede. Beunders: "Wevers behaalde onlangs nog succes tegen de gemeente Eindhoven. Die gemeente moet circa 250 ouderen, zieken en gehandicapten die in beroep en bezwaar gingen op korte termijn méér uren schoonmaakhulp bieden. Linda de Widt behaalt al twintig jaar goede resultaten in procedures tegen gemeenten in Twente waaronder Enschede, zowel in Wmo- als in bijstandszaken."

"Wmo moe"

Om zich heen ziet Beunders steeds meer mensen die, zoals hij dat noemt, 'Wmo moe zijn'. "Die mensen willen we graag weer hoop geven. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met onze juristen. Na het invullen van een eenvoudig formulier en een machtiging die worden toegestuurd kunnen De Widt en Wevers aan de slag. Ook mensen van wie de bezwaartermijn van zes weken al lang is verlopen kunnen aan de bel trekken. De juristen vragen voor hen gewoon een heronderzoek aan."

Onderdeel van de actieweken 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp' zijn twee informatie-avonden op woensdag 20 en woensdag 27 november. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de FNV spreekuurlocatie aan de Oostveenweg 95A in Enschede. De avonden zijn speciaal bedoeld voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, maar ook voor huishoudelijke hulpen en zorgaanbieders. Wmo-advocaat Linda de Widt en Wmo-jurist Kevin Wevers zullen er ook bij zijn.