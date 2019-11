Burgemeester Dadema van Raalte: "Uitstel plaatsing van kentekencamera's jammer"

De wijk Raalte-Noord werd de afgelopen twee jaar veelvuldig geplaagd door 'boefjes die wijken in rijden en auto's leeghalen'. Dadema: "Sturen, airbags, navigatiesystemen... Allemaal gestolen uit relatief duurdere auto's. Dat is buitengewoon beangstigend voor de inwoners."

Afschrikeffect

De burgemeester wil daarom graag kentekenregistratiecamera's bij kruispunt Bos op de N35 plaatsen, zogenoemde ANPR-camera's. "Ik hoop daarmee op twee dingen. Dat we, als de camera's geplaatst zijn, makkelijker de daders kunnen pakken, want dat is met name voor slachtoffers heel belangrijk."

"En tegelijkertijd hoop ik ook dat het afschrikt. Dat criminelen weten: hé, daar komen we niet zo makkelijk meer weg en daarom dus ook niet meer in deze buurt komen."

Passeren

ANPR-camera's hangen nu nog alleen op snelwegen. De camera's registreren of auto's passeren die op naam staan van mensen die gezocht worden door de politie, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Dadema wil de camera's graag ook bij de N35 hebben. Hij vermoedt, net als de politie, dat criminelen zich steeds vaker via N-wegen verplaatsen om de ANPR te omzeilen. "Daarnaast is de N35 een doorgaande weg tussen Twente, Zwolle en de rest van Nederland. Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld de afslag richting Raalte-Noord te nemen en daar een aantal auto's leeg te halen."

Servercapaciteit

De bedoeling was dat de camera's nog dit jaar bij kruispunt Bos opgehangen zouden worden, maar deze week moest Dadema zijn gemeenteraad laten weten dat dat besluit voorlopig is uitgesteld.

De politie heeft niet genoeg servercapaciteit voor extra camera's, dus kunnen nieuwe camera's voorlopig niet opgehangen worden en in gebruik genomen worden.

Inzet camera's belangrijk

Dat is teleurstellend, vindt Dadema, maar 'het feit dat wij aangegeven hebben dat wij dit willen, heeft er wel voor gezorgd dat de politie is gaan nadenken over de uitbreiding van de servercapaciteit'. De politie erkent namelijk dat de inzet van ANPR-camera's ook voor hen een belangrijk instrument is.

Volgend jaar komt de politie met een plan om het tekort aan servercapaciteit op te lossen. Het is de bedoeling dat de camera's er dan ook daadwerkelijk komen te hangen. Intussen is de gemeente ook in gesprek met private partijen over een oplossing.