Invallers gidsen Go Ahead Eagles met horten en stoten langs hekkensluiter FC Dordrecht

Go Ahead Eagles heeft na een moeizame avond afgerekend met hekkensluiter FC Dordrecht. Het was met horten en stoten voor de Deventer formatie, maar uiteindelijk waren treffers van Jenthe Mertens en invallers Antoine Rabillard en Adrian Edqvist voldoende voor de vijfde zege van het seizoen: 3-1.

In een knisperkoude Adelaarshorst werd Go Ahead Eagles na een helft voetbal getrakteerd op een schel fluitconcert van de eigen aanhang. En dat zei alles over de eerste 45 minuten. De ploeg van trainer Jack de Gier wist weer niet te overtuigen. Enkel dode spelsituaties leverden mondjesmaats gevaar op voor het doel van de rodelantaarndrager uit Dordrecht.

Opluchting

De hondstrouwe supporters kregen niets voorgeschoteld, werden allesbehalve verwend en zagen hun ondermaatse Go Ahead Eagles op slag van rust ook nog bijna op achterstand komen. Een kopbal van Pedro Marques scheerde buiten bereik van Hobie Verhulst rakelings langs de paal. Een golf van opluchting rolde van de tribunes.

Rabillard

Trainer Jack de Gier kon niets anders dan sleutelen aan zijn elftal en bracht Antoine Rabillard binnen de lijnen. De Franse spits betaalde dat vertrouwen vrijwel direct terug in de vorm van een doelpunt. Jaroslav Navrátil behield het overzicht en vond de geheel vrijstaande Rabillard, die namens Go Ahead Eagles de meest gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie eindelijk wist te kraken.

Slotfase

De komst van Rabillard zorgde voor nieuw elan bij de thuisploeg. Nadat captain Jeroen Veldmate uit een vrije trap snoeihard de lat raakte, maakte rechtsback Jenthe Mertens tien minuten voor het einde aan alle onzekerheid een einde. Maar daar dacht Jari Schuurman anders over. Met een geweldige volley liet hij Verhulst volkomen kansloos en tekende hij voor de aansluitingstreffer. De drie punten bleven uiteindelijk echter gewoon in Deventer, want in blessuretijd maakte Adrian Edqvist er nog 3-1 van, waardoor Go Ahead Eagles al tien duels in successie ongeslagen is.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 3-1

1-0 Rabillard (54)

2-0 Mertens (80)

2-1 Schuurman (81)

3-1 Edqvist (90+1)

Arbiter: Bax

Geel: Lieftink, Veldmate; Montsma

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil, Ngombo (Rabillard/46), Berden (Edqvist/70)

FC Dordrecht: Stoskovic; Gronsveld, Montsma, De Abreu, Ormonde Ottewill; Wehrmann, Schuurman, Smith (Green/84), Achahbar; Schalekamp (Vicario/55), Marques (Hogesteger/78).

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie. De statistieken van de spelers van Go Ahead Eagles zijn via deze link te vinden.