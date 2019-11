GA Eagles begint ongewijzigd tegen FC Dordrecht

Go Ahead Eagles begint vrijdagavond ongewijzigd aan het thuisduel met FC Dordrecht. Trainer Jack de Gier ziet na het gelijke spel bij NAC Breda geen reden om zijn ploeg te wijzigen. Alexander Bannink is nog een vraagteken voor het duel in de Adelaarshorst.

De Deventenaren kijken terug op een goede week, waarin Go Ahead met goed spel een punt meenam uit Breda (1-1) en het daarvoor ook doordeweeks voor de KNVB Beker afrekende met Almere City (1-3). De Gier is van mening dat zijn ploeg recht had op meer in het duel met NAC. "Daar hebben we ook echt de kansen voor gehad, zonder zelf veel kansen weg te geven", aldus de oefenmeester.

FC Dordrecht

Ondanks het feit dat de tegenstander van morgenavond de hekkensluiter is van de Keuken Kampioen Divisie vindt De Gier dat de Eagles niet in de positie is om teams te onderschatten. In Breda troffen de Deventenaren een ploeg die ook wilde voetballen. Tegen Dordrecht verwacht De Gier dat zijn elftal het spel moet gaan maken. "Daarom hebben we deze week ook gefocust op het voetballen in de kleine ruimtes. De spelers hebben op dit moment ook de vorm en het vertrouwen om dit te kunnen doen."

Naast de langdurig geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen is dus ook Alexander Bannink nog een vraagteken voor het treffen. De aanvallende middenvelder viel woensdag al uit met rugklachten en was donderdag ook niet op het trainingsveld te vinden.

Berden

Aanvaller Martijn Berden waakt ook voor onderschatting tegen de hekkensluiter: "Dordrecht is gewoon weer een lastige tegenstander. In onze competitie kan je sowieso niet spreken van een makkelijke tegenstander. Het is vooral belangrijk dat je zelf je eigen niveau haalt. Gelukkig zijn er veel positieve aspecten vanuit de wedstrijd met NAC", aldus Berden.

Brito

De Gier verandert dus niets met betrekking tot zijn basiself en weet sinds gisteren dat hij volgende week tegen Telstar de linksbackpositie ook niet 'noodgedwongen' hoeft te wijzigen. Elso Brito hoorde woensdag namelijk dat hij niet is geselecteerd voor de nationale ploeg van Kaapverdië. Indien de linksback wel was geselecteerd had hij volgende week het treffen met zijn vorige werkgever Telstar dus moeten missen. Hoewel De Gier het Brito van harte had gegund is hij blij dat hij hierdoor zijn elftal in principe niet hoeft te wijzigen. "Al liet Nicolas (Abdat resp.) destijds tegen Almere City zien ook klaar te staan indien nodig", besluit de trainer.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht begint morgenavond om 20:00 en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.