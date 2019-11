Jill Roord boekt met Oranje monsterzege op Turkije in EK-kwalificatie

In Izmir had Oranje geen enkele moeite met Turkije, dat tot dusver nog maar een punt haalde in de EK-kwalificatiegroep. De treffers kwamen op naam van Shanice van de Sanden, Sherida Spitse (2x), Vivianne Miedema (2x) en Danielle van de Donk (3x). Jill Roord uit Oldenzaal stond in de basis en maakte de negentig minuten vol. FC Twente-aanvalster Renate Jansen kwam een kwartier voor het einde in het veld.

Komende dinsdag komt koploper Oranje wederom in actie. In GelreDome is dan Slovenië de tegenstander. De dames van Wiegman hebben na vijf duels dus nog altijd het maximale aantal punten en kan EK-deelname vrijwel niet meer mislopen. De groepswinnaars en beste nummers twee gaan naar het EK. De overige zes nummers twee plaatsen zich voor de play-offs.