KNVB straft FC Twente met geldboete na wanordelijkheden tijdens Heracles-thuis

De Nederlandse voetbalbond doet er alles aan te voorkomen dat bekers drank of andere voorwerpen op de grasmat in de Grolsch Veste belanden. "Wanneer dit blijft aanhouden zal bij volgende keren de boete hoger oplopen. Geld dat we liever op een andere manier willen besteden, waar we als voetbalclub echt wat aan hebben. Vanaf de komende wedstrijd gaan we strenger toezien op supporters die zich hieraan schuldig maken. Dit kunnen we als club namelijk niet accepteren", laat FC Twente weten in een reactie.

Vuurwerk

In het verleden is de Enschedese club meermaals bestraft vanwege het feit dat er vuurwerk werd afgestoken in het stadion. "Nadat we hier met de supportersgeledingen nauw contact over hebben gehad, zien we dat er al langere tijd geen vuurwerk meer is afgestoken in De Grolsch Veste en in de uitvakken. Mooi dat dit goed gaat", luidt het vervolg van het statement.

Maatregelen

"We willen onze supporters graag gastvrij ontvangen in De Grolsch Veste en ervoor zorgen dat iedereen een mooie voetbalmiddag of avond heeft. Dit hopen we te bereiken met zo min mogelijk maatregelen in het stadion en kan gerealiseerd worden als de verantwoordelijkheid ook bij supporters zelf ligt. Houd rekening met elkaar, het gooien met bekers drank is ook voor andere supporters erg vervelend", aldus FC Twente.