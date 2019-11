Jolly Jumpers boekt bij Martini Sparks vierde zege van het seizoen

Jolly Jumpers heeft de vierde zege in acht wedstrijden binnen. Op bezoek bij nummer voorlaatst Martini Sparks in Groningen werd het 46-67.

De thuisploeg kwam met 2-0 voor en dat was gelijk de enige voorsprong in de wedstrijd. Jumpers nam al snel een ruime voorsprong en bouwde die gestaag uit. Bij rust was het nog 24-28, maar uiteindelijk liep de Overijsselse ploeg dus uit naar een verschil van 21 punten. In de stand komt de ploeg op acht punten uit acht duels door de zege en daarmee is het vijfde.

Jolly Jumpers komt deze week twee keer in actie. Zaterdag is hekkensluiter Cangeroes de volgende tegenstander. RTV Oost is daarbij met een camera en zondag is er een reportage over de Tubbergse eredivisionist te zien in De Oosttribune en online.