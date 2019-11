Kiekeboer'n starten educatieproject voor scholieren: 'Ik wist niet dat er zo veel van de boer kwam'

Net buiten het dorp Weerselo staat de boerderij van Eddy en Anouk. In de stal staan hooibalen, zodat de kinderen daar op kunnen zitten tijdens het ontbijt. De tafel wordt gedekt en de koeien kijken ernaar.

Kinderen ontbijten bij boerderij in Weerselo (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

In het middenpad van de koeienstal zitten enthousiaste kinderen aan tafel. Aan hun gezichten is te zien dat ze veel plezier hebben. "Het is een keer wat anders dan in een lokaal zitten", zegt hun leerkracht Kelvin Stopel. "We hadden het nationaal schoolontbijt en ik denk echt dat het een meerwaarde heeft om dat hier te doen, want zo zien de kinderen waar hun voedsel vandaan komt."

Kiekeboer'n

Die bewustwording is een belangrijk doel voor de educatieboeren van het initiatief van Kiekeboer'n. In Overijssel zijn er 27 van die educatieboeren. Ze hebben cursussen gevolgd en zijn er helemaal klaar voor om "noabers" te ontvangen die geïnteresseerd zijn.

Na het ontbijt is het tijd voor de rondleiding. De boerin hoeft al niet meer te roepen. De hooibalen, waarop ze zaten te eten, zijn al grotendeels leeg. De kinderen zijn zelf al begonnen en staan bij het kippenhok te kijken. "Ze moeten weten wat puur eten is en hoe het wordt geproduceerd, veel kinderen weten niet waar slagroom vandaan komt of waar boter van wordt gemaakt. Misschien komt er meer respect voor boeren als mensen daar bewuster van zijn", zegt boerin Anouk.

"Ga hier maar staan"

Ze neemt de kinderen mee naar de plek waar de koeien gemolken worden. Tien kinderen mogen mee achter het hek. Een voor een zet Anouk ze neer op de plek waar de koe ook staat als die gemolken wordt. "Dit is grappig", zegt een meisje met een gele jas aan.

Voor op het erf van de boerderij staat een apparaat waar mensen zelf melk kunnen tappen. Met een euro haal je er een liter uit en de kinderen staan te popelen om dat eens uit te proberen. Uiteindelijk krijgt meester Kelvin de flessen mee. "We gaan dit vanmiddag in de klas opdrinken", belooft hij de kinderen.

Het initiatief is nog maar net gestart en nu al is één ding zeker: de kinderen hebben er wat van geleerd. "Ik wist niet dat er zo veel producten van de boerderij kwamen. Van melk wist ik het wel, maar niet van vla en yoghurt", zegt een meisje na afloop.