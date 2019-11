Bonhoeffer College in Enschede neemt massale ruzie onder jongeren bij school hoog op

Het Bonhoeffer College in Enschede heeft gisteren de ouders van alle leerlingen via een brief op de hoogte gebracht van een ernstig uit de hand gelopen incident bij de locatie aan de Wethouder Beversstraat. Met de brief laat de school weten dat de gebeurtenissen als bedreigend zijn ervaren en dat de directie de zaak hoog opneemt. Ook het Stedelijk Lyceum heeft ouders zo'n brief gestuurd.

In de omgeving van Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat was afgelopen dinsdag sprake van een massale ruzie, waarbij tweehonderd jongeren betrokken waren. De opstoot, die dreigde uit de hand te lopen, verplaatste zich van een grasveld buiten de school naar het schoolplein. De politie moest er aan te pas komen om met de wapenstok een einde te maken aan de opstoot. Een jongen van 15 jaar werd aangehouden voor beledigingen richting de politie.

Bij ruzie waren naast scholieren van het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum ook jongeren betrokken die niet op de school thuishoren. Maar omdat het incident zich verplaatste naar het schoolterrein waren veel leerlingen getuige van de ruzie.

Mogelijk juridische stappen

De schoolleiding informeert de ouders per brief dat het geweld niet wordt getolereerd en dat in samenwerking met de politie en de gemeente Enschede zal worden onderzocht wat er precies is gebeurd en wat de oorzaak van het incident is. Tegen de schuldigen zullen zo mogelijk juridische stappen worden ondernomen.

Hoewel de school verklaart dat niet iedere leerling actief deelnam aan het opstootje, geeft de leiding wel aan alle ouders mee dat elke scholier een risico loopt door er voor te kiezen als toeschouwer bij de gebeurtenissen aanwezig te zijn. De school vindt het niet kunnen dat leerlingen via social media extra olie op het vuur gooiden tijdens het opstootje en dat de instructies van de politie om weg te gaan niet werden opgevolgd.

De school vraagt de ouders met hun kinderen in gesprek te gaan over deze kwestie. "Op die manier hopen wij de veiligheid in en rond onze scholen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen", besluit de directie van het Bonhoeffer College.