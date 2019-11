Fietser verongelukt bij aanrijding op Coevorderweg in De Krim

Een scholier op een fiets is vanmorgen verongelukt op de Coevorderweg in De Krim. Het kind dat waarschijnlijk op weg was naar school werd aangereden door een bestelbus en overleed ter plaatse.

De Coevorderweg in De Krim is voor verkeer in beide richtingen afgesloten.

De oorzaak van de aanrijding is onduidelijk, omdat er sprake is van een fietspad naast de Coevorderweg. De klap van de aanrijding was zo hard dat het slachtoffer meters ver werd weggeslingerd en in een sloot naast de weg terecht kwam.

Waarschijnlijk kwam de jonge fietser juist van een fietsersbruggetje over het water van de Lutterhoofdwijk gereden om daarna de N377 over te steken en is daarbij gegrepen door de passerende bestelauto.