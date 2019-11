Ziekenhuis top 100: Deventer Ziekenhuis hoort bij de top, ZGT bungelt onderaan

Het Deventer Ziekenhuis is op één na het beste topklinische ziekenhuis van Nederland. Het beste ziekenhuis in die categorie is het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's Hertogenbosch. Dat blijkt uit de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) scoort volgens de lijst ondermaats.

Het ziekenhuis in Deventer scoort volgens het AD vooral goed op het gebied van controle op medicijngebruik. Ook Isala scoort hoog. Het ziekenhuis met vestigingen in Zwolle en Meppel, maakt een opmars en staat achtste van de 26 topklinische ziekenhuizen.

ZGT daalt

Het ZGT staat op de 39e plek in de lijst met in totaal 44 streekziekenhuizen, een daling ten opzichte van het jaar ervoor toen ZGT nog op de 31e plek stond. Het ziekenhuis scoorde vooral slecht op behandeling van ondervoeding. Het beste ziekenhuis in deze categorie is het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem erkent in een reactie aan Tubantia het probleem, maar stelt dat er ook al actie is ondernomen. "Er is nu meer aandacht voor. De diëtist is bijvoorbeeld betrokken bij alle ondervoede patiënten."

Middenmoters

Medisch Spectrum Twente in Enschede lijkt de goede weg te zijn ingeslagen. Waar MST vorig jaar nog bij de topklinische ziekenhuizen in de onderste regionen bivakkeerde, staat het ziekenhuis dit jaar net onder de middenmoot.

In de middenmoot van de streekziekenhuizen is ook het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg te vinden, van de 44 ziekenhuizen staat Röpcke-Zweers vijftiende.