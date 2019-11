Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: PEC jaagt op eerste zege bij FC Twente

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.



FC Twente - PEC Zwolle

Mocht PEC erin slagen om te winnen in Enschede, dan is er sprake van een unicum. Want nog nooit wonnen de Zwollenaren een competitieduel op bezoek bij FC Twente.

De enige keer dat PEC winnend van het veld stapte was in 2015 na de halve finale van de KNVB-beker. Na negentig minuten en de verlenging stond het 1-1, maar PEC nam de strafschoppen beter. Kyle Ebecilio en Robbert Schilder misten namens Twente.

Toen FC Twente twee seizoenen geleden degradeerde uit de eredivisie won het vijf duels, één daarvan was met 2-0 thuis tegen PEC Zwolle. De verdedigers Jeroen van der Lely en Michaël Maria tekenden voor de Twente-goals.

Aftrap: zondag 14.30 uur

FC Twente en PEC Zwolle streden in 2015 om een finaleplek in de KNVB-beker (Foto: ProShots)



Heracles – VVV

Heracles aast op revanche na de smadelijke nederlaag tegen hekkensluiter RKC en lijkt in VVV daarvoor een ideale tegenstander te hebben. De Limburgers staan voorlaatste. De laatste keer dat Heracles thuis verloor van VVV was bijna 22 jaar geleden in de toenmalige TOTO-divisie, 0-2.

De ontmoeting van 2 december 2011 staat bij de Almelose fans nog altijd in het geheugen gegrift: 7-0 werd het toen. Nog altijd de grootste zege ooit van Heracles in de eredivisie. Kwame Quansah, Glynor Plet (2), Marko Vejnovic (2), Everton en Samuel Armenteros tekenden voor de goals.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht

De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie is vanavond in Deventer de tegenstander van Go Ahead, dat achtste staat. FC Dordrecht won nog maar één keer dit seizoen.

Vorig seizoen wonnen de Deventenaren ternauwernood van de Schapenkoppen. Vier minuten in blessuretijd schoot Pieter Langedijk Go Ahead naar de 2-1 zege.

Vorige week pakte Go Ahead een verdienstelijk punt bij NAC, het was alweer de vijfde remise in de laatste zes duels.

Een kijkje in de onderlinge resultaten leert dat het regelmatig een doelpuntenfestijn was in de Adelaarshorst: 8-0 in 2010, 4-4 in 1999 en 6-2 in 1990. Om maar eens wat uitslagen te noemen.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur



Alle duels van de Overijsselse clubs zijn live te volgen bij De Oosttribune op Radio Oost.