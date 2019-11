Wout Weghorst mag zich weer bewijzen bij Oranje

Wout Weghorst is voor het eerst sinds juni vorig weer opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De spits uit Borne lijkt te profiteren van de blessure van Donyell Malen.

Weghorst werd aan de beginperiode van Koeman bij Oranje, in maart vorig jaar, opgenomen in de definitieve selectie en speelde drie interlands als invaller. Daarna zat de spits van VfL Wolfsburg telkens wel bij de voorselectie, maar kreeg Luuk de Jong als pinchhitter de voorkeur in de definitieve groep. Nu mag Weghorst dus wel weer laten zien wat hij kan. De selectie kent twee debutanten. Calvin Stengs en Myron Boadu van AZ zitten voor het eerste in de definitieve selectie.

Programma Oranje

Oranje speelt de komende weken de laatste twee kwalificatieduels voor het EK. Volgende week zaterdag is Noord-Ierland in Belfast de voorlaatste tegenstander in poule C. Bij een gelijkspel is Nederland zeker van een plek op het eindtoernooi. Om eerste te worden in de kwalificatiepoule is een zege noodzakelijk. Dinsdag 19 november wordt de kwalificatie afgesloten met een thuisduel tegen Estland in de Johan Cruijff Arena.

Hoogma

FC Utrecht-verdediger Justin Hoogma is ook weer opgeroepen voor Jong Oranje. De geboren Oldenzaler én ex-speler van Heracles Almelo speelt op donderdag 14 november om 19.00 uur het EK-kwalificatieduel uit tegen Jong Gibraltar. Op dinsdag 19 november speelt de equipe van bondscoach Erwin van de Looi in Doetinchem een oefenduel tegen de leeftijdsgenoten van Jong Engeland. Aftrap in stadion De Vijverberg is om 18.30 uur.