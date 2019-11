Programma: GA Eagles op zondag, inhaal en bekervoetbal, Staphorst-Genemuiden en Europees basketbal

Er is geen voetbal in de eredivisie komend weekend in verband met de duels van Oranje. Ook in het amateurvoetbal zijn er een stuk minder wedstrijden door een inhaal- en bekerronde. Bekijk hieronder een overzicht van de belangrijkste wedstrijden uit onze provincie van deze week.

Betaald voetbal

Komend weekend is er dus geen voetbal in de eredivisie, maar wel in de Keuken Kampioen Divisie. Go Ahead Eagles komt op zondagmiddag in actie voor het lunchduel om 12.15 uur. Het gaat dan op bezoek bij Telstar. In de 2e divisie speelt HHC Hardenberg het uitduel tegen Noordwijk.

Amateurvoetbal

In het lagere amateurvoetbal is er komend weekend een inhaal- en bekerronde. In de 3e divisie staat er wel een reguliere speelronde op het programma. Op zaterdag gaat Excelsior'31 naar DOVO en op zondag ontvangt HSC'21 FC Lienden. In de zaterdaghoofdklasse is de derby tussen Staphorst en Genemuiden twee weken naar voren gehaald en staat daardoor komend weekend op de rol. De overige hoofdklassers komen niet in actie.

In het lagere voetbal is er dus veel inhaal en beker. In dat laatste toernooi staat de eerste ronde in Oost en Noord op het programma.

Vrouwenvoetbal

In de eredivisie staat na de interlandonderbreking speelronde acht op het programma. FC Twente gaat daarin op bezoek bij Excelsior en PEC Zwolle bij ADO Den Haag.

Basketbal

Landstede Hammers speelt deze week opnieuw Europees en in de Basketball League. Woensdag speelt het in eigen huis tegen Keravnos uit Cyprus. Eind oktober ging Landstede in de uitwedstrijd met drie punten verschil onderuit. Bij winst komen beide ploegen op gelijke hoogte in poule B. In de competitie speelt de Zwolse ploeg zondag thuis tegen ZZ Leiden.

Handbal

In de eredivisie staat voor de tweede keer de Overijsselse derby op het programma. In de eerste speelronde won Borhave bij DSVD. Zaterdag staan de ploegen tegenover elkaar in Borne. In de 1e divisie neemt koploper Kwiek het op tegen Aalsmeer.

Squash

De squashdames van Zwolle verloren twee weken geleden de seizoensopener van Utrecht. Vrijdag is Squash Ede de tweede tegenstander. Die ploeg speelde al twee keer en verloor beide duels.

Volleybal

In de eredivisie vrouwen staat voor het eerst dit seizoen geen Overijsselse derby op het programma in een speelronde. Eurosped gaat zaterdag op bezoek bij Talentteam Papendal. Set-Up'65 ontvangt hekkensluiter VC Sneek, Apollo 8 gaat naar Sliedrecht Sport en Regio Zwolle Volleybal komt zondag in actie bij Peelpush.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn gaan zaterdag op bezoek bij Polar Bears in de eredivisie. Bij de dames gaat de ploeg uit Nijverdal naar Utrecht voor het duel bij UZSC en Swol 1894 speelt in eigen huis tegen ZVL.