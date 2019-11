Eindelijk vaste koers voor Deventer MIMIK (Viking); oplevering filmtheater mei 2020 gepland

Een recente scan van het bouwproces heeft geen grote nieuwe risico's in beeld gebracht. Dat gebeurde bij eerdere zogenoemde audits wel. Begin dit jaar moesten de bouwkosten daardoor met 4 miljoen naar boven worden bijgesteld. De bouw van MIMIK gaat waarschijnlijk zo'n 20 miljoen euro kosten, waar 10 miljoen begroot was.

Installaties geplaatst

Op de bouwplaats van het nieuwe filmtheater wordt momenteel hard gewerkt door tientallen bouwvakkers. Vloeren zijn gestort, installaties zijn binnen geplaatst en aan de buitenzijde krijgt het pand inmiddels ook een gezicht.

Wethouder Rorink: "Vooralsnog doen zich geen nieuwe grote verrassingen voor, er zijn goeie afspraken gemaakt tussen gemeente en aannemer en ik ben één keer in de twee weken in gesprek met de bouwer over de voortgang. Die goeie afspraken vertalen zich nu in een lopende bouw."

Fietsen

Toch zijn er nog heikele zaken die geregeld moeten worden. Waar plaatsen bezoekers van het filmtheater straks bijvoorbeeld hun fietsen? Omwonenden maken zich zorgen over een aanstaande chaos tijdens drukbezochte voorstellingen. Rorink: "Dat is terecht dat ze zich daar zorgen over maken. Er is rondom MIMIK gewoon weinig ruimte. Er zijn nu schetsen gemaakt voor een oplossing. Maar niets is definitief. Belangrijk is dat we het eerst een jaar aankijken en dan met eventuele aanpassingen komen."

De geplande opleveringsdatum van filmtheater MIMIK is 1 mei 2020.