Heracles Almelo waakt voor nieuwe domper: "VVV-Venlo net zo goed als wij"

"Dit is de week waarin we ons moeten rehabiliteren. De elf spelers van vorige week krijgen de kans om zich nog een keer te laten zien. De spelers zaten met te veel dingen in hun hoofd waardoor ze RKC niet over de knie kregen. De bekerwedstrijd speelde mee waarin RKC zich al goed liet zien. Ze waren teveel bezig met het feit dat RKC juist tegen Heracles de eerste punten van het seizoen kon pakken en dat gebeurde uiteindelijk ook", aldus trainer Frank Wormuth.

Heracles Almelo verloor vorige week dus met 2-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk. Nu treft het wederom een ploeg dat de laatste weken maar niet weet te winnen. VVV-Venlo verloor de laatste zes wedstrijden en bivakkeert op de zeventiende plaats.

Novemberblues

"We moeten niet denken dat we heel goed zijn. We zitten in de zogenaamde 'novemberblues.' We hebben reeds wat punten verzameld en juist de teams die nu nog geen punten hebben zie je strijden. VVV heeft hetzelfde niveau als wij. De vorm van de dag gaat de doorslag geven. We gaan ze niet onderschatten. We weten hoe moeilijk het is om tegen VVV te spelen."

Vorig seizoen eindigde het duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo in een 4-2 overwinning voor de thuisploeg. De doelpuntenmakers van toen zijn inmiddels vertrokken. Adrian Dalmau, Kristoffer Peterson en Lerin Duarte (2X) waren toen trefzeker. In eredivisieverband won VVV slechts één keer in Almelo. Dat gebeurde in 1985 toen Heracles met 0-2 onderuit ging.

Het duel staat zaterdagavond onder leiding van Jochem Kamphuis en begint om 20.45 uur. De wedstrijd is uitgebreid te volgen op De Oosttribune op Radio Oost.